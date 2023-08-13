Türkiye'de pahalılık yarışı devam ediyor! Yeni şehirleri duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son verilere göre, Türkiye’nin en pahalı şehirleri sıralamasında İstanbul, İzmir ve Ankara ilk üç sırada yer aldı. Bu şehirlerde yaşam maliyeti, Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

TÜİK'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ŞEHİLERİ HANGİLERİ?

(ANKARA)

TÜİK, 2023 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı yüzde 14,75 ile İstanbul’da (TR10) gerçekleşti. İstanbul’u yüzde 9,4 ile İzmir (TR31) ve yüzde 6,62 ile Ankara (TR51) izledi.

(İSTANBUL)

En pahalı şehirler sıralamasında dördüncü sırada yüzde 4,14 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova’dan oluşan TR42 bölgesi yer aldı. Bu bölgeyi yüzde 3,84 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nden oluşan TR21 bölgesi takip etti. Altıncı sırada ise yüzde 3,81 ile Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den oluşan TR90 bölgesi bulunuyor.

En pahalı şehirler listesinin diğer sıraları ise şöyle:

7) Antalya, Isparta ve Burdur’dan oluşan TR61 bölgesi: Yüzde 2,81

8) Balıkesir ve Çanakkale’den oluşan TR22 bölgesi: Yüzde 2,78

9) Aydın, Denizli ve Muğla’dan oluşan TR32 bölgesi: Yüzde 2,72

10) Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten oluşan TR41 bölgesi: Yüzde 2,69

11) Adana ve Mersin’den oluşan TR62 bölgesi: Yüzde 2,65