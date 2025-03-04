Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı! İşte en büyük Türk şirketler..

Dünya ilerledikçe şirketler de büyümeye devam ediyor. Özellikle son birkaç yılda ana alanı teknoloji olan firmalar ciddi bir büyüme kaydetti. Bunun için NVIDIA, Apple ve Microsoft örnek verilebilir. Peki yerli şirketler ne durumda? İşte en değerli Türk şirketler!

Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı! İşte en büyük Türk şirketler..
Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı!
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Son yıllarda özellikle teknoloji şirketleri ciddi bir büyüme yaşadı. Peki yerli firmalar ne durumda? İşte en büyük Türk şirketler...

BANKALAR ZİRVEDE

Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasına baktığımızda ilk sırada QNB Finansbank’ı görüyoruz. 27.30 milyar dolar piyasa değerine sahip şirketi 14.80 milyar dolar ile GarantiBank takip ediyor.

ASELSAN ÜÇÜNCÜ

Üçüncü sırada ise bir bankayı değil, yerli savunma sanayii şirketi Aselsan’ı görüyoruz. 11.66 milyar dolar piyasa değerine sahip olan firma; savunma, haberleşme, radar, elektronik harp, elektro-optik sistemler, aviyonik, otonom sistemler ve sivil teknolojiler gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Son yıllarda önemli bir büyüme yaşadığını söyleyebilmek mümkün.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı! İşte en büyük Türk şirketler.. - Resim : 1

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