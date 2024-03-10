Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! İşte o il...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 7,5 lira olarak belirledi. Balıkesirli vatandaşlar, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Fırıntaş büfelerinden ulaşabilecek.

Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! İşte o il...
Editör: Orhun Çoban
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Sosyal Belediyecilik yönü ile ön plana çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gramajına göre Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini bu yılki Ramazan Ayı’nda da Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından vatandaşlara 7,5 liradan ulaştıracak. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.

Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak.

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# ramazan pidesi # Balıkesir
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