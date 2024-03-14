Türkiye'nin kasası altın ile doldu! Altın rezevleri artışta...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezevlere ilişkin verileri yayımladı. Açıklanan veriler ışığında döviz rezevleri azalırken Merkez Bankasının altın rezervleri son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin kasası altın ile doldu! Altın rezevleri artışta...
Editör: Orhun Çoban
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste sekizinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 386 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 8 Mart itibarıyla 2 milyar 726 milyon dolar azalarak 80 milyar 511 milyon dolardan 77 milyar 785 milyon dolara indi. Böylece son 6 ayın en düşük seviyesi görüldü.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Türkiye'nin kasası altın ile doldu! Altın rezevleri artışta... - Resim : 1

Aynı dönemde altın rezervleri 2,34 milyar dolar arttı ve 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece toplam rezervler 130 milyar 919 milyon dolardan, 130 milyar 533 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 20 milyar 503 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 342 milyon dolar artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı.

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