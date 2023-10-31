Türkiye'nin Nane İhracatının Yüzde 72'si Gaziantep'te Üretiliyor

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in lezzetleri arasında yer alan nanede, sezonun son hasadı yapılıyor.



Aynı zamanda coğrafi işaret tescili bulunan nane, Fırat Nehri kıyısında bulunan Nizip ve Karkamış ilçelerinde yoğun olarak ekiliyor.



2018 yılında 5 bin 250 dönümde ekilen naneden 9 bin 720 ton verim alınırken, 2022'de ise 8 bin 630 dekardan 20 bin tona yakın ürün alındı.



Karkamış İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kıllı, kentteki nane üretimi hakkında bilgi verdi.



Nane Ürdün, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.



