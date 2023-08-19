Ukrayna limanlarından ilk gemi kalktı! Konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın gıda krizini bitirmeyi amaçlayan tahıl koridorundan 17 Temmuz'da ayrılmasından sonra bir ilk gerçekleşiti.

Anlaşma iptali sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.

Joseph Schulte adlı ticari gemi salı günü Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrıldı, rotasını İstanbul Boğazı'na çevirdi.

Dün sabah saatlerinde Türk karasularına giriş yapan konteyner yüklü gemi İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

Daha önce Rusya tarafından iki kez uzatılan anlaşma durduktan sonra Zelenskiy Rusya olmadan da Tahıl Koridonu'nun açık kalabileceğini iddia etmişti. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.