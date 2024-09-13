Ünlü bankadan Dolar tahmini: Dolar fırlayacak mı?

Merkez Bankası’nın dolara müdahalesi devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri düştü. Peki dolar, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı Kapalıçarşı’da kaç liradan güne başladı?

Dolar Kapalıçarşı’da 33,90 TL, Euro 37,67 TL, İngiliz Sterlini 44,63 TL ve İsviçre Frangı ise 39,95 TL satış fiyatı ile güne başladı.

'TL AŞIRI DEĞERLİ DOLARDA DENGELENEME OLACAK'

İngiliz bankası Barclays dolardaki yükselişin enflasyona yaklaşacağını belirterek Türk Lirasının şimdi aşırı değerli olduğunu raporunda belirtti. Doların, önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi ile beraber dengelenme olacağını belirten İngiliz Bankası Barclasy, Türk Lirasının aşırı değerli halinin biraz azalacağını öngördü.

13 EYLÜL 2024 DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9600 liradan, avro 37,6430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9580 liradan alınan dolar, 33,9600 liradan satılıyor. 37,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6430 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,9260 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.