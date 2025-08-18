Uygun uçak bileti arayanlara büyük kolaylık! Uçuş aramalarında yapay zekâ dönemi başlıyor

Google, uçak bileti aramalarını daha kolay hale getirecek yapay zekâ destekli yeni özelliğini duyurdu. “Uçuş Fırsatları (Flight Deals)” adını taşıyan bu araç, önümüzdeki hafta ABD’deki kullanıcılarla buluşacak. Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, klasik arama yöntemlerinde olduğu gibi farklı tarih ve rota kombinasyonlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan, günlük konuşma diliyle isteklerini yazabilecek. Google, bu sayede seyahat planlarını ararken çok daha hızlı ve kişiselleştirilmiş sonuçların elde edilebileceğini belirtiyor.

Bir Google açıklamasında, bu yenilik şöyle özetlendi:

“En iyi fırsatları bulmak için farklı tarihler ve filtrelerle uğraşmanıza gerek yok. Bir arkadaşınıza anlatır gibi nereye, ne zaman ve nasıl seyahat etmek istediğinizi yazın, gerisini Uçuş Fırsatları halletsin.”

Queens, New York’ta yaşayan bir kullanıcı, bu özelliği şu şekilde denedi:

“Newark’tan 500 doların altında, yürüyüş yapabileceğim bir yere uzun hafta sonu tatili” diye arama yaptı.



Google, bu talebe uygun hem yurt içi hem de yurt dışı destinasyonları listeledi.



Google’a göre Flight Deals’ı farklı kılan şey, karmaşık talepleri anlamak ve en uygun seçenekleri önermek için gelişmiş yapay zekâ teknolojisini kullanması. Ardından, Google Flights’ın gerçek zamanlı verilerinden faydalanarak yüzlerce havayolu ve rezervasyon sitesinden güncel biletleri hızlıca sunuyor.

Henüz beta aşamasında olan Flight Deals, kısa süre içinde kullanıma açılacak. Google sözcüsü USA TODAY’e yaptığı açıklamada, aracın ABD’de önümüzdeki hafta erişime sunulmasının beklendiğini söyledi.



Kaynak: Chip Online