Vakıfbank 250 Milyon Dolarlık Kaynağı Reel Sektörün Kullanımına Sundu

VakıfBank açıklamasına göre, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı ve uluslararası fonlama alanındaki lider konumuyla uzun vadeli, uygun maliyetli yabancı kaynağı Türkiye’ye getiren banka, 2020 yılında Dünya Bankası ile reel sektöre yönelik imzaladığı 250 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında kredi kullandırımlarını hızlı bir şekilde tamamladı.

Vakıfbank'tan 250 Milyon Dolarlık Kaynağı Reel Sektörün Kullanımına Sundu

VakıfBank, kısa bir süre önce de Fransız Kalkınma Ajansı ile Yeşil Konut Projesi anlaşmasının 100 milyon avro tutarındaki ikinci dilimi için imzaları atmıştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Bankası ile imzalanan 250 milyon dolarlık kaynağın tamamının amacına uygun şekilde kullandırıldığına dikkati çekti. Üstünsalih, "Önceliğimiz hem salgından hem de depremden etkilenen firmalarımız oldu. Söz konusu kaynağın temininden bu yana, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren ve salgından olumsuz bir şekilde etkilenen tam 122 firmaya toplam 63 milyon dolar, deprem felaketinden etkilenen 259 firmaya ise toplam 106 milyon dolar tutarında fonlama sağladık." açıklamasını yaptı.

Kaynak Kullanımında Kadın Girişimcilere Öncelik

Kaynak kullandırımı kapsamında kadın girişimcilere öncelik verildiğinin altını çizen Üstünsalih, "Farklı bölgelerde faaliyet gösteren 120 kadın girişimciye 52 milyon dolar, gelişmekte olan bölgelerdeki 61 firmaya ise 29 milyon dolar kredi kullandırımı gerçekleştirilerek neredeyse tüm alt segmentlerde kredi sözleşmesinde yer alan minimum tutarların üzerine çıkmayı başardık.” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu kaynağın banka tarihindeki en uzun vadeli fonlama kaynağı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, şunları aktardı:

- Bu yönüyle de kredi sözleşmesinin hedef kitlesinde yer alan reel sektördeki firmalarımızın uzun vadeli fonlama ihtiyaçlarına da cevap vermiş olduk. Dünya Bankası yetkililerinin son açıklamalarına baktığımızda, ülkemize yönelik hâlihazırda devam etmekte olan 17 milyar dolarlık mali pakete ek olarak 18 milyar dolar tutarında yeni bir paket hazırlığı içinde olduklarını görüyoruz.