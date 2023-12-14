Vatan Partisi: "Hükümet Krizin Yükünü Çalışanlara Yıkma Peşinde"

Asgari ücret görüşmeleri sürerken Vatan Partisi'nden önemli bir açıklama geldi. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Hükümetin krizin yükünü çalışanlara yıkma peşinde olduğuna dikkat çekti.

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Karanlık, emekçileri gözeten bir politikanın ancak üretime ve yatırıma öncelik veren bir siyasal iktidar tarafından hayata geçirileceğini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Görüşmeler devam ederken Vatan Partisi süreçle ilgili açıklama yaptı. Görüşmelerin gösteriden ibaret olduğu vurgulandı.

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Hükümetin krizin yükünü çalışanlara yıkma peşinde olduğuna dikkat çekti.

Karanlık, asgari ücreti eritecek bir politika izlendiğini söyledi.

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, emekçileri gözeten politikanın nasıl olması gerektiğini de anlattı.

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