Yabancı yatırımcının en çok hangi hisseyi alıyor?

Ülkemizdeki Borsada işlem yapan yabancı yatırımcıların haftalık bazda en çok alım satım yaptığı hisseler göz önüne çarpmaktadır. Tüm yatırımcıların borsada işlem yapan yabancı yatırımcıları dikkatlice analiz etmektedirler. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan hisse senedi almak için TL elde edebileceği swap piyasasının yeniden hayata geçirileceğine dair kulis haberlerinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu dile getirilmişti.

YABANCI YATIRIMCILARIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER:

• Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

• Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR (KONTR)

• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

• Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)

• Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

• Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL (GENIL)

• Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ (AHGAZ)

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

• Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

YABANCI YATIRIMCILARIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER:

• Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

• Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS (AKCNS)

• Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

• Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

• Emlak Konut (EKGYO) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

• Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

• Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

• Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

• Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

• Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)