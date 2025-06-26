Yakup Türkal’dan ezber bozan ekonomi modeli: “Çanakkale ruhuyla gelir adaleti mümkün”

İş insanı Yakup Türkal, geliştirdiği “Ekonomide Yaşam Hakkı” modelini Ankara’da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen bir programla kamuoyuyla paylaştı. Programa çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Anıl Çeçen, sosyalizmin çöktüğünü ve Karl Marx’ın yanıldığını belirterek, kapitalist sistemin de günümüzde yaşanan savaşlarla birlikte çökme ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

“DEVLETE BİR LİRA EK YÜK GETİRMEYECEĞİZ”

Programda söz alan Türkal, geliştirdiği sistemi bir kum saati metaforuyla anlattı. Sistemin bir yandan kaynakları boşaltırken, diğer yandan eş zamanlı olarak yeni kaynaklar oluşturduğunu belirtti.

“Modelde temel finansman kaynağı, her türlü gelir ve harcamadan kesilecek yüzde birlik pay olacak. Bu şekilde oluşturulan havuzdan herkese eşit pay dağıtılacak ve bu gelir ‘Vatandaş Kart’ ile kullanılacak. Paranın biriktirilemeyecek olması, ekonomide süreklilik sağlamayı hedefliyor.”

Vatandaş Kart sisteminin de tanıtımını yapan Türkal, bu kart aracılığıyla yaşam hakkına dayalı ücretlerin bireylere aktarılacağını belirtti. “Devlete bir lira ek yük getirmeden bu sistemi hayata geçireceğiz. Zengin ve fakir barışık içinde yaşayacak. Az gelirliden az, çok gelirliden çok toplayarak havuza ekleme yaptığımızda Türk vatandaşı ekmek kuyruğunda beklemeyecek. Her harcamanın ya da alımın yüzde 2’si bu sisteme eklenecek.” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİDE ÇANAKKALE RUHUNA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik darboğazlara dikkat çeken Türkal, krizlerin tecrübe üretmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ekonomik krizler sert virajlara benzer. Sert virajlar tecrübe üretiyor. Türkiye’nin bu virajlardan ders çıkararak tecrübe üretmesi gerekir. Türkiye’de ekonomide bir Çanakkale ruhuna ihtiyaç var. Bu ruhun içinde iktidarı da muhalefeti yer alıyor. Dünya ateş çemberinde, bu çemberin içine çekilmek isteniyoruz. Her anlamda birlikte olmamız ve birlikte hareket etmemiz gerekir. Zor günleri ancak birlikte aşabiliriz. Tekrar ediyorum; Çanakkale ruhuyla hareket etmeliyiz.”

Ekonomik modelin geleneksel ahilik sistemiyle benzerlik taşıdığını savunan Türkal, modelin sosyal dayanışmayı temel aldığını belirtti. “Bizim bahsettiğimiz sistem ahilik sistemine benziyor. Ekonomide ahilik var, sosyallik var, huzur, barış, hoşgörü, güven ve asayiş var. Yeter ki planlama yapalım, planlama için yardımcı olalım.” dedi.

“BU KADAR ÜNİVERSİTEYE GEREK YOK”

Eğitim sistemine dair de dikkat çekici açıklamalarda bulunan Yakup Türkal, mevcut üniversite sayısının fazlalığına değinerek alternatif bir öneri sunarak, “Bu kadar çok üniversiteye ihtiyaç yok. Birçok üniversitenin yerine meslek lisesi açmayı düşünüyorum. Bu eğitim sistemiyle başarılı öğrenciler ve başarılı öğretmenler çıkararak dünyadaki sistemin içerisinde yerimizi almalıyız. Eğitim sisteminin tamamen değişmesi gerekir. KİT’ler gelmeli.” dedi.