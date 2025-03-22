Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Maden İşletmesi işçileri 4 aydır alamadıkları maaşlarını istiyor

Yunus Emre Termik Santrali ve Dorum Maden işletmesi işçilerinin maaş eylemi beşinci gününde sürüyor. 4 aylık alacakları için her sabah şirket önüne gelen işçiler seslerini yetkililere duyurmak için davul çaldı.

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Yunus Emre Termik Santrali ve Dorum Maden işletmesi işçilerinin maaş eylemi beşinci gününde sürüyor. 4 aylık alacakları için her sabah şirket önüne gelen işçiler seslerini yetkililere duyurmak için davul çaldı.

Yunus Emre Termik Santrali ve Doruk Maden İşletmesi işçileri 4 aydır alamadıkları maaşlarını istiyor.

Ankara’daki şirket merkezi önünde yöneticilere ve hükümet yetkililerine seslerini duyurmak isteyen işçiler davul çaldı.

İşçiler her sabah 2 saatlik yolculukla şirket önüne geliyor eyleme katılıyor akşam aynı yolu dönüyor. Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ödeme yapılmazsa Pazasrtesi günü eylemin boyutu değişir uyarısı yaptı.

Madenciler, işletmenin özelleştirilmesinden sonra eylem yapmadan maaş alamadıklarını anlattı.

"5 gündür Ankara’dayız, bayram haftasına girdik. İşçi hala mağdur. Hala sesimizi duyan olmadı. Bakkala çıkacak yüzümüz kalmadı."
"Kredilerimiz patladı, borçlarımız ikiye üçe katlandı. Bizim sesimizi duyun artık Bu iş çözülsün, istifa mı ediyor ne yaparsa yapsın, buramıza kadar geldi."
"Azimliyiz, kararlıyız, bir hafta sonra bayram var kimse daha kirasını ödeyemedi ki çocuğuna bayramlık alsın. Sabırlar taştı tükendi. İnşallah bugün yatar herkes evine mutlu huzurlu gider. Bugün de yatmazsa pazartesi günü değişik boyutta devam edecek."
"2022’den beri biz hiçbir zaman eylem yapmadan düzenli maaş alamadık. Her maaş alışımızı bir tepki gösterip öyle aldık."
madenci
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