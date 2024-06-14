Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! 10 kat artabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi, kamu gelirlerini artırmak amacıyla vergi istisnalarını ve muafiyetleri azaltmaya yönelik adımlar atıyor. Özellikle borsa ve kripto para işlemlerine yönelik düşünülen vergi artışlarına rağmen, dün yapılan açıklamada işlem vergisinden vazgeçildiği bildirilmişti.

Ancak, borsa işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı çıkış harçlarında önemli bir artış planlandığı belirtildi. Ekonomi gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, bayram tatilinin ardından Meclis gündemine gelecek vergi paketinde yurtdışı çıkış harcındaki bu artış önemli bir gelir kaynağı olarak planlanıyor.

FİYATI YÜZDE 1066 YÜKSELEBİLİR

150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1000 ila 1750 lira arasında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Bu durumda harç, 1000 lira olarak belirlenirse yüzde 566, 1750 lira olarak belirlenirse yüzde 1066 oranında artmış olacak.

Geçmiş yıllarda da yurtdışı çıkış harcında artışlar yaşandı. Mart 2022'de 150 liraya yükseltilen harcın zaman içinde yeterli gelmediği değerlendirilerek yeni bir artış kararı alındığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl yurtdışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon lira tahsil edilirken, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise bu rakam 427 milyon lira olarak gerçekleşti. Yurtdışı çıkış harçlarının bir kısmı TOKİ'ye aktarılmakta.

2018 yılında 15 lira olarak başlayan yurtdışı çıkış harcı, Temmuz 2019'da 50 liraya, Mart 2022'de ise 150 liraya çıkarıldı. Harç, çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduranlar, ticari taşımacılık yapan araçlar ve 7 yaş altı çocuklar için geçerli değil.