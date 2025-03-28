Ziraat Bankası, 930 Milyon USD’lik Dış Finansman İşlemini Başarıyla Tamamladı

Banka, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) kapsamında, 8 global banka ve uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği işlemde 5 ve 10 yıl vadeli toplam 930 milyon USD tutarında ihraç yaptı.

Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan program, Avrupa, ABD, Körfez ülkeleri ve Asya'yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile nitelikli yatırımcıların yoğun talebine uğradı. İşlem, uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunarken, aynı zamanda küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladı.

Ziraat Bankası, yurt içindeki yaygın şube ağı ve yurt dışında 20 ülkede 127 noktada süren faaliyetleriyle Türkiye'nin en büyük ve en yaygın bankası olarak dikkat çekiyor. Banka, mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikası izliyor ve son yıllarda dış ticaret payı ve havale hacmiyle sektör liderliğine ulaşmış durumda. DPR programı, banka için etkili bir dış finansman kanalı oluşturuyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, işlemle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu işlem, uluslararası yatırımcıların Bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Banka olarak tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurtdışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır" dedi. Çakar, Ziraat Bankası'nın muhabir bankalarla ve uluslararası yatırımcılarla güçlü iş birliklerini sürdüreceğini ve sürdürülebilir büyümeye dayalı iş modelini uygulamaya devam edeceğini vurguladı.