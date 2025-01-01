Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2025’te bankacılık performansında iyileşme bekliyor

Çakar, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, Türkiye’de uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

“Ekonomi programının şu ana kadarki çıktıları; enflasyon beklentilerinde iyileşme, finansal istikrarın güçlenmesi, ekonomik güven endeksinde artış, dengeli büyöme ve rezerv görünümünde iyileşme olarak öne çıkmıştır,” diyen Çakar, sıkı para politikaları ve mali disiplin adımlarının fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için etkili bir şekilde uygulandığını belirtti.

2025 Yılına Yönelik Beklentiler Çakar, 2025’te ihracatın büyümeye daha fazla katkı sağlayacağını, tarım, enerji, imalat ve sanayi gibi stratejik alanlara yönelik yatırım ve teşvikin süreceğini belirtti. Ayrıca, bireylerin ve kurumların tasarruf eğiliminin artmasıyla finans sektörünün uzun vadeli yatırımlara daha fazla destek sağlayabileceğini ifade etti.

Bankacılık Sektöründe Büyük Gelişmeler 2024 yılının bankacılık sektörü için çok başarılı geçtiğine değinen Çakar, sektörün TL ağırlıklı bilanço yapısını güçlendirdiğini ve dolarizasyonun azaldığını söyledi. “Krediler, daha çok imalat sanayisi, üretim, yatırım ve istihdam artışı sağlayan alanlara yönlendirildi,” diyen Çakar, tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 1,9 gibi düşük bir seviyede kaldığını vurguladı.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Odakta 2025’te dijitalleşmenin ve yeşil finansmanın sektör stratejilerinin merkezinde yer alacağını ifade eden Çakar, yapay zeka destekli finansal çözümler ve blok zincir tabanlı yeniliklerin müşteri deneyimini geliştireceğini belirtti. “Yeşil finansmana ayrılan kredi oranını artırmak önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda ‘yeşil varlık oranı’ hesaplaması gibi yeni uygulamaları devreye sokmayı hedefliyoruz,” dedi.

Performans Beklentisi ve Hedefler 2025 yılında bankacılık sektöründeki bilanço artış beklentisinin yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, enflasyonist baskıların azalması ve faiz oranlarındaki düşüşün sektörün net faiz gelirine olumlu katkı yapacağını söyledi. Çakar, son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemiz ekonomisi geliştirme yolunda ilerlerken bankacılık sektörü de büyümeye devam edecektir. Tüm çabalarımızla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün ekonomik dengenin sağlanmasında kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, 2025 yılında makro dengelerin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması ve bankaların performansının reel anlamda iyileşmesi bekleniyor dedi. Çakar, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, Türkiye’de uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

“Ekonomi programının şu ana kadarki çıktıları; enflasyon beklentilerinde iyileşme, finansal istikrarın güçlenmesi, ekonomik güven endeksinde artış, dengeli büyöme ve rezerv görünümünde iyileşme olarak öne çıkmıştır,” diyen Çakar, sıkı para politikaları ve mali disiplin adımlarının fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için etkili bir şekilde uygulandığını belirtti.

2025 Yılına Yönelik Beklentiler Çakar, 2025’te ihracatın büyümeye daha fazla katkı sağlayacağını, tarım, enerji, imalat ve sanayi gibi stratejik alanlara yönelik yatırım ve teşvikin süreceğini belirtti. Ayrıca, bireylerin ve kurumların tasarruf eğiliminin artmasıyla finans sektörünün uzun vadeli yatırımlara daha fazla destek sağlayabileceğini ifade etti.

Bankacılık Sektöründe Büyük Gelişmeler 2024 yılının bankacılık sektörü için çok başarılı geçtiğine değinen Çakar, sektörün TL ağırlıklı bilanço yapısını güçlendirdiğini ve dolarizasyonun azaldığını söyledi. “Krediler, daha çok imalat sanayisi, üretim, yatırım ve istihdam artışı sağlayan alanlara yönlendirildi,” diyen Çakar, tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 1,9 gibi düşük bir seviyede kaldığını vurguladı.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Odakta 2025’te dijitalleşmenin ve yeşil finansmanın sektör stratejilerinin merkezinde yer alacağını ifade eden Çakar, yapay zeka destekli finansal çözümler ve blok zincir tabanlı yeniliklerin müşteri deneyimini geliştireceğini belirtti. “Yeşil finansmana ayrılan kredi oranını artırmak önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda ‘yeşil varlık oranı’ hesaplaması gibi yeni uygulamaları devreye sokmayı hedefliyoruz,” dedi.

Performans Beklentisi ve Hedefler 2025 yılında bankacılık sektöründeki bilanço artış beklentisinin yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, enflasyonist baskıların azalması ve faiz oranlarındaki düşüşün sektörün net faiz gelirine olumlu katkı yapacağını söyledi. Çakar, son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemiz ekonomisi geliştirme yolunda ilerlerken bankacılık sektörü de büyümeye devam edecektir. Tüm çabalarımızla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”