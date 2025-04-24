Ziraat Bankası’ndan Sürdürülebilirlik Temalı Rekor Sendikasyon

İşlem kapsamında Banka 850 milyon ABD doları ve 789 milyon EUR olmak üzere iki dilimde fonlama sağlamış ve geçen yılki sendikasyon kredisini %104 oranında yenilemiştir. İşleme 29 ülkeden 69 banka katılım sağlamıştır.

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ‘’Zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredimize gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talep, uluslararası finans çevrelerinin ülkemize ve Bankamıza olan güvenini bir kez daha göstermiştir.

Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği günümüzde bu işlemi sadece bankacılık performansı ya da başarılı finansal bir işlem olarak görmüyor, ülkemize duyulan inancın açık bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu yılki sendikasyon kredisi coğrafi çeşitlilik ve değişen koşullara rağmen maliyet avantajı da sunmaktadır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Kredimize 8 ülkeden 11 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz.

Krediden sağlanan kaynak başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek ekonomiye doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu yılki işlemde performans kriterimizi ‘sürdürülebilir tarımın finansmanı’ ve ‘düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı’ olarak belirledik.

Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı sürdürerek dış ticaretteki pazar payımızı ve

kaynak çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.