Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu Trafik Sigortası'nda hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında değişiklik yapıldı.



Hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanılırsa yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.



Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4,75 olarak uygulanıyordu.



Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.



Kararla birlikte hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı.



En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.



Tabloya eklenen 0 basamağında prim artırım oranı yüzde 200, 8. basamakta ise hasarsızlık prim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.