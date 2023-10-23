BEDAŞ İstanbul'u Uyardı! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesilecek! 23 Ekim Günü İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

BEDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. BEDAŞ'a göre 23 Ekim'de İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

23 EKİM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AYKIZ, MARAŞ, MELODİ, PATİKA, SANAYİ, TARIK, TERSANE, ÇANKAYA, ŞENYİĞİT sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah MÜMTAZ SEVİNÇ, SEVİNÇ, TİRYAKİ SUYU, ÖNER sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 23/10/2023 00:00:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 23/10/2023 00:00:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2270., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., ORHAN GAZİ, YANYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/10/2023 00:00:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKGÜVERCİN, BİRLİK 2 sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah AKSUN ÇIKMAZI, CAMİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, ECELER, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ÇINAR 9, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HULUSİ DEMİRELLİ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, YAKUP ŞEVKİ, ŞEHİT ER RIDVAN MERT sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 23/10/2023 11:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah GERMEYAN, KIR, KIRSERDAR, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI, ÜLKEM sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA:

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 23/10/2023 00:01:00 - 23/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 23/10/2023 00:01:00 - 23/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MESCİD, SADIKOĞLU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KUMRAL, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, ÇAVDAR, ŞANLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 23/10/2023 13:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ALÇI, BOSTAN 2, BUHARA, BURGAZ, DAMLA 2, DERİN, DOĞU, DUTLUK, ELMALIK, ELÇİN 1, GÖKAY, GÜNGÖRMÜŞLER, KEHRİBAR, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, SİLİVRİ, ZENGİN 1, ZEYBEK, ÇİSE sk bölgelerinde 23/10/2023 01:00:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BOZBEYLİ, DİNAR, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KEÇECİZADE, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, VAHA sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BİLİR, DEMİRHİSAR, ERBATUR, HAYRABOLU, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk bölgelerinde 23/10/2023 00:00:00 - 23/10/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1664., 1665. sk bölgelerinde 23/10/2023 00:00:00 - 23/10/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3081., 3083., 3118. sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 23/10/2023 09:30:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN, OTAKÇILAR, TÜFEKÇİ sk bölgelerinde 23/10/2023 22:00:00 - 23/10/2023 23:59:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE, TAŞSAVAKLAR sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ sk bölgelerinde 22/10/2023 22:00:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KURULTAY, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah ALİ EFENDİ, KENNEDY sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, KASIM sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, BERGAMA, GÜRDAL, KARAŞAHİN, NANE, PAŞAZADE, SELİM, ŞEREFE sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.İKİTELLİ sk bölgelerinde 23/10/2023 00:01:00 - 23/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/10/2023 00:01:00 - 23/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARBAROS, 1.MERT, DAMLA, GENÇTÜRK, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, KÖYÜSTÜ, MAHMUTBEY, NAR ÇİÇEĞİ, NAYMAN, YENİLMEZ, ZAFER CÖMERT, ÖMRÜM, İNCİRLİ sk bölgelerinde 23/10/2023 00:01:00 - 23/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.HANIMELİ, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ŞEKER, 1405. ÇIKMAZ, 2.MUTLU, 3.CAMİ, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, DİNÇ, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, SİTE, TRAFO, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TÜNEL, İNCİ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, KARAYEMİŞ, KISMET AĞACI, SAMYELİ, SEDİR, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah FENER ÇİÇEĞİ , KELEBEK, KESKİN ÇIKMAZI, SALKIM, TÜKENMEZ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ASLAN AĞZI, ESENLİK, FERAY sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BİLDİK, BİLGİ, DÖNÜŞÜM, EVREN PAŞA, MEŞALE, ONAT, SEÇKİN ÇIKMAZI, ÖNCÜ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:30:00 - 23/10/2023 17:28:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah ÇUKUR sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- YENİ mah Erkin BALABAN CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BEYAZIT, BORA, BUCAK, BURAK, DAMLA, DİKKAYA, EBRU ELA, EGE, ELMASAĞA, EYLEM, FETHİ ALTINTAŞ, GURBET, HALKEVİ, HASESKİ, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAYA, KERVAN, KORKMAZ ÇIKMAZI, KORKUT, KÖSTEMİR, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NİL, NİLAY, ORUÇGAZİ, OZAN, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SEDAT AKINCI, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, TÜTEN, YASİN, YAY, YETKİN, YILDIRAN, ZAFER KIZILTAN, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞARKI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah MERKEZ CAMİİ, MİNARE, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 23/10/2023 13:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ:

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1405., 1405/4., 1405/5., 1405/6., 1405/7., 1405/8., 1410/3., 1410/4., 563., 563/1., 572., 573., 574., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/10/2023 00:05:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2450., 2451., 2460., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2310., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk bölgelerinde 23/10/2023 00:05:00 - 23/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 23/10/2023 11:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU: