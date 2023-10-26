İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi! BEDAŞ Duyurdu! 26 Ekim'de Yaşanacak Kesintiler...

BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. 26 Ekim'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Yaşanan elektrik kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

26 EKİM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah KANDİLLİ, SERKAN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SAHİL sk / YENİKÖY mah SAHİL sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 26/10/2023 13:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 26/10/2023 00:00:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 26/10/2023 00:00:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SEMBOL sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1118., 21., 26., 27., 28., 29., AHMET YESEVİ, AKBULUT, KARADENİZ, PINARTEPE, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1120., 1124., AKDOĞAN, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLER, GÜVEN ÇIKMAZI, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, ORHANGAZİ, SADABAT, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah IHLAMUR, KUŞTEPE, OSMANLI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BERGAMUT, BİLLUR, DİKİŞÇİ, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KALAFAT, KARDEŞİM, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MAKARACILAR, MUSLUK, PERÇEMLİ, SAMUR, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI, ÖMERAĞA sk / BEDRETTİN mah AKARCA, ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BAHRİYE, BEDRETTİN CAMİ, DERVİŞ AHMET, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, GÜZELCE, HAVUZ, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, OKÇU MUSA, SAVCI BEY ÇIKMAZI, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİŞHANE sk / CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DEREBOYU, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HAKİM, HOCA AHMET, KASAP ZEKERİYA, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, KEBAPÇI ŞERİF, MATBAA ARKASI, MUTFAK KAPISI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TAŞKIZAK TERSANESİ, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk / EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, GÜVEZ, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, TERSANE, TUTSAK, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah REFİK SAYDAM sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, BAHRİYE H bölgelerinde 26/10/2023 00:00:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah GELİNCİK 4, HÜLYA, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MERA, MİLLİYET, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3 sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, GÜFTE, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, CUMHURİYET 4, LEYLAK 5, MIZRAK, MİHRİCAN sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, KARINCA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2639., KÜÇÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1633. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 369. sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk 3018 SOKAK bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 140. sk bölgelerinde 26/10/2023 10:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk bölgelerinde 26/10/2023 00:01:00 - 26/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.MALTEPE ÇIKMAZI, MALTEPE, OSMANGAZİ sk bölgelerinde 26/10/2023 00:01:00 - 26/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, DEĞİRMEN, GÜRDİNÇ, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 26/10/2023 00:01:00 - 26/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 2.FULYA, AĞAÇLI, GELİNCİK, KÜHEYLAN, OZAN, SAYA YOLU, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, YENİYOL, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ sk / ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, SAYA YOLU, YAY sk bölgelerinde 26/10/2023 00:05:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 26/10/2023 00:00:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 26/10/2023 00:00:00 - 26/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah GANİ ÇELEBİ, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, TACİRLER, TAKKECİLER, TIĞCILAR, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ALEMŞAH, CEVAHİR BEDESTENİ, EMİRŞAH, FERACECİLER, FESÇİLER, GANİ ÇELEBİ, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KUYULU, LÜTFULLAH, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ZENNECİLER sk bölgelerinde 26/10/2023 12:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 26/10/2023 09:30:00 - 26/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220., 241 sk bölgelerinde 26/10/2023 00:01:00 - 26/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 240. sk bölgelerinde 26/10/2023 00:01:00 - 26/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., ALAKARGA, BÜLBÜL, DEVE KUŞU, DR. SADIK AHMET, GÜVERCİN, MAVİKUŞ, TOY, İSKETE sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, MUTLU, ZAFER, ÖZEN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HURMA, 1.KIZILAY, 1.ÇİMEN, 1239. ÇIKMAZ, 2.MERİÇ, BÜLENT, DEMİR, DEMİRKAPI, EBRU, EVLİYA ÇELEBİ, KILIÇ, MASLAK ÇEŞME, MEHMET AKİF ERSOY, ORHANGAZİ, TRAKYA, YURTKUR, ÇAYIR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah VİRAN SOKAK bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN,AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 26/10/2023 09:00:00 - 26/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 26/10/2023 13:00:00 - 26/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ:

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, ATAKAN, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, GÜVENEVLER, HARK, KEKİK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAHİNLER, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgelerinde 26/10/2023 01:00:00 - 26/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ: