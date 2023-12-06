İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? 6 Aralık'ta Yaşanacak Kesintiler Saat Kaça Kadar Devam Edecek?
İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? BEDAŞ'a göre İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler kaça kadar devam edecek? İşte İstanbul'da 6 Aralık günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri BEDAŞ önceden duyurmaktadır. 6 Aralık günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
6 ARALIK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYSUNAY, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1663., 1665., 1668., 1669., 1672., 1673., 1674., 1675. sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 12:30:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, GÖKÇE, KAFKAS, KÜHEYLAN, TAŞKENT sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KADİR sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, PEKMEZCİ, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ASYA ÇIKMAZI, AT bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1814., 1817., 1818., 1822., 1869., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, HİKAYECİ, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SEFAİ EFENDİ, SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI, SEFAİ EFENDİ ARALIĞI, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TOMRUKÇU, TURGUT ÖZAL MİLLET, YEKTA EFENDİ, İMAM MESUT, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIRIMLI AZİZ, KÖPRÜLÜZADE, TAŞKÖPRÜLÜZADE, VANİ DERGAHI, ÖKSE sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/12/2023 12:00:00 - 06/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE sk bölgelerinde 06/12/2023 14:00:00 - 06/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA:
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:30:00 - 06/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE:
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk / HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, EGEMEN, SANAYİ, SÖNMEZ, ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER:
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESER, KOCATAŞ, SEYRAN, ÇOTANAK sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ERGİN ÇIKMAZI, KOCATAŞ, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDOĞAN, EFLATUN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ:
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah TAŞLAR sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ:
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.