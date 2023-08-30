2023 yılı Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi. Vize gerektirmeyen ülkeler hangileri vizesiz seyahat nasıl yapılır?
Harçlara para dökmeye, uzun uzun prosedürlerle vakit kaybetmeye gerek olmadan yurtdışı deneyimi yaşamak istemez misiniz? Seyahat severlerin rehberi: 2023 yılı Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi. Vize gerektirmeyen ülkeler hangileri, vizesiz seyahat nasıl yapılır?
Günümüzde artan vize başvuru harçları ve pasaport işlem ücretleri, seyahat severleri hem maddi yükten kaçınmaya hem de uzun süren prosedürlerle uğraşmaktan kaçınmaya teşvik ediyor. Bu nedenle, vizesiz ülkeler arasından bir destinasyon seçerek kolay ve hızlı bir şekilde seyahat planı yapmayı tercih edenlerin sayısı artıyor. 2023 yılında gerçekleşen son düzenlemeler ve değişiklikler sonucunda, vizesiz gidilebilen ülkeler listesini alfabetik olarak derledik ve vizesiz seyahatle ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık.
2023 YILI TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELER LİSTESİ
İşte 2023 yılında vizesiz gidilebilen ülkelerin alfabetik sıralanmış listesi:
Antigua ve Barbuda: 90 Gün
Arjantin: 90 Gün
Arnavutluk: 90 Gün
Azerbaycan: 90 Gün
Bahamalar: 240 Gün (Kapıda Vize)
Bahreyn: 30 Gün (Online Vize)
Barbados: 180 Gün
Belarus-Beyaz Rusya: 30 Gün
Belize: 90 Gün
Bolivya: 90 Gün
Bosna-Hersek: 90 Gün
Botsvana: 90 Gün
Brezilya: 90 Gün
Brunei: 30 Gün
Chibuti: 90 Gün (Online Vize)
Doğu Timor: 30 Gün (Kapıda Vize)
Dominika: 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti: 30 Gün (Kapıda Vize)
Ekvador: 90 Gün
El Salvador: 90 Gün
Endonezya: 30 Gün
Ermenistan: 21 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Esvatini: 30 Gün
Fas: 90 Gün
Fiji: 90 Gün
Filipinler: 30 Gün
Guatemala: 90 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 Gün (Kapıda Vize)
Güney Kore: 90 Gün
Gürcistan: 365 Gün
Haiti: 90 Gün (Kapıda Vize)
Honduras: 90 Gün
Hong Kong: 90 Gün
İran: 90 Gün
Jamaika: 90 Gün
KKTC: 90 Gün
Kamboçya: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Karadağ: 90 Gün
Katar: 90 Gün
Kazakistan: 30 Gün
Kenya: 90 Gün (Online Vize)
Kırgızistan: 90 Gün
Kolombiya: 90 Gün
Kosova: 90 Gün
Kosta Rika: 90 Gün
Kuveyt: 30 Gün (Kapıda Vize)
Laos: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Lübnan: 90 Gün
Madagaskar: 30 Gün (Kapıda Vize)
Makao: 30 Gün
Makedonya Cumhuriyeti: 90 Gün
Maldivler: 30 Gün (Kapıda Vize)
Malezya: 90 Gün
Mauritius: 30 Gün
Meksika: 180 Gün (Online Vize)
Mısır: 30 Gün (Kapıda Vize)
Moğolistan: 30 Gün
Moldova: 90 Gün
Mozambik: 90 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Nikaragua: 90 Gün
Özbekistan: 30 Gün
Palau Cumhuriyeti: 30 Gün
Panama: 180 Gün
Paraguay: 90 Gün
Peru: 90 Gün
Saint Kitts ve Nevis: 90 Gün
Saint Lucia: 180 Gün
Saint Vincent ve Grenadinler: 30 Gün
Samoa: 90 Gün
Sao Tome ve Principe: 15 Gün
Senegal: 90 Gün (Kapıda Vize)
Seyşeller: 90 Gün
Sırbistan: 90 Gün
Singapur: 30 Gün
Solomon Adaları: 90 Gün
Sri Lanka: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Sudan: 30 Gün (Kapıda Vize)
Suriye: 90 Gün
Şili: 90 Gün
Tacikistan: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Tanzanya: 90 Gün (Kapıda Vize)
Tayland: 30 Gün
Tayvan: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Togo: (Kapıda Vize)
Tonga: 31 Gün (Kapıda Vize)
Trinidad ve Tobago: 30 Gün
Tunus: 90 Gün
Tuvalu: 30 Gün
Turks ve Caicos Adaları: 90 Gün
Uganda: 90 Gün (Kapıda Vize)
Ukrayna: 90 Gün
Uruguay: 90 Gün
Ürdün: 90 Gün
Vanuatu: 90 Gün
Venezuela: 90 Gün
Zambiya: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı
VİZESİZ SEYAHAT NASIL YAPILIR?
Vizesiz seyahat kavramı, seyahat edilecek ülkenin sadece pasaport veya kimlik belgesi ile ziyaret edilebileceği anlamına gelir. Bu durumda, seyahat öncesi vize almak için uzun bekleme süreleri ve belge hazırlıklarıyla uğraşmak gerekmez. Sadece bilet, kimlik veya pasaport ile seyahat etmek mümkün olur.
Vizesiz seyahatin en büyük avantajlarından biri de vize reddi riskini ortadan kaldırmasıdır. Vizesiz ülkeleri ziyaret ederken vize başvurusu reddedilme endişesi taşımanıza gerek yoktur.
Ancak, vizesiz seyahat yaparken geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaportun yanı sıra sınırdan çıkış formu doldurmanız ve yurt dışı çıkış harcını ödemeniz gerekecektir.
Seyahatiniz sırasında gerekli olabilecek evrakları, otel rezervasyonlarını ve gidiş-dönüş biletlerini yanınızda bulundurmanız da önemlidir. Bu belgeler, gümrük görevlilerinin isteyebileceği ve seyahatinizi kolaylaştıracak detaylardır.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta da, ülke güvenliği gereği kimlik belgesini her zaman yanınızda bulundurmanızdır, zira pasaportunuzu kaybetme veya çalınma riskine karşı önlem almanız önerilir.