2023 yılı Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi. Vize gerektirmeyen ülkeler hangileri vizesiz seyahat nasıl yapılır?

Günümüzde artan vize başvuru harçları ve pasaport işlem ücretleri, seyahat severleri hem maddi yükten kaçınmaya hem de uzun süren prosedürlerle uğraşmaktan kaçınmaya teşvik ediyor. Bu nedenle, vizesiz ülkeler arasından bir destinasyon seçerek kolay ve hızlı bir şekilde seyahat planı yapmayı tercih edenlerin sayısı artıyor. 2023 yılında gerçekleşen son düzenlemeler ve değişiklikler sonucunda, vizesiz gidilebilen ülkeler listesini alfabetik olarak derledik ve vizesiz seyahatle ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık.

2023 YILI TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELER LİSTESİ

İşte 2023 yılında vizesiz gidilebilen ülkelerin alfabetik sıralanmış listesi:

Antigua ve Barbuda: 90 Gün

Arjantin: 90 Gün

Arnavutluk: 90 Gün

Azerbaycan: 90 Gün

Bahamalar: 240 Gün (Kapıda Vize)

Bahreyn: 30 Gün (Online Vize)

Barbados: 180 Gün

Belarus-Beyaz Rusya: 30 Gün

Belize: 90 Gün

Bolivya: 90 Gün

Bosna-Hersek: 90 Gün

Botsvana: 90 Gün

Brezilya: 90 Gün

Brunei: 30 Gün

Chibuti: 90 Gün (Online Vize)

Doğu Timor: 30 Gün (Kapıda Vize)

Dominika: 21 Gün

Dominik Cumhuriyeti: 30 Gün (Kapıda Vize)

Ekvador: 90 Gün

El Salvador: 90 Gün

Endonezya: 30 Gün

Ermenistan: 21 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Esvatini: 30 Gün

Fas: 90 Gün

Fiji: 90 Gün

Filipinler: 30 Gün

Guatemala: 90 Gün

Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 Gün (Kapıda Vize)

Güney Kore: 90 Gün

Gürcistan: 365 Gün

Haiti: 90 Gün (Kapıda Vize)

Honduras: 90 Gün

Hong Kong: 90 Gün

İran: 90 Gün

Jamaika: 90 Gün

KKTC: 90 Gün

Kamboçya: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Karadağ: 90 Gün

Katar: 90 Gün

Kazakistan: 30 Gün



Kenya: 90 Gün (Online Vize)

Kırgızistan: 90 Gün

Kolombiya: 90 Gün

Kosova: 90 Gün

Kosta Rika: 90 Gün

Kuveyt: 30 Gün (Kapıda Vize)

Laos: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Lübnan: 90 Gün

Madagaskar: 30 Gün (Kapıda Vize)

Makao: 30 Gün

Makedonya Cumhuriyeti: 90 Gün

Maldivler: 30 Gün (Kapıda Vize)

Malezya: 90 Gün

Mauritius: 30 Gün

Meksika: 180 Gün (Online Vize)

Mısır: 30 Gün (Kapıda Vize)

Moğolistan: 30 Gün

Moldova: 90 Gün

Mozambik: 90 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Nikaragua: 90 Gün

Özbekistan: 30 Gün

Palau Cumhuriyeti: 30 Gün

Panama: 180 Gün

Paraguay: 90 Gün

Peru: 90 Gün

Saint Kitts ve Nevis: 90 Gün

Saint Lucia: 180 Gün

Saint Vincent ve Grenadinler: 30 Gün

Samoa: 90 Gün

Sao Tome ve Principe: 15 Gün

Senegal: 90 Gün (Kapıda Vize)

Seyşeller: 90 Gün

Sırbistan: 90 Gün

Singapur: 30 Gün

Solomon Adaları: 90 Gün

Sri Lanka: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Sudan: 30 Gün (Kapıda Vize)

Suriye: 90 Gün

Şili: 90 Gün

Tacikistan: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Tanzanya: 90 Gün (Kapıda Vize)

Tayland: 30 Gün

Tayvan: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Togo: (Kapıda Vize)

Tonga: 31 Gün (Kapıda Vize)

Trinidad ve Tobago: 30 Gün

Tunus: 90 Gün

Tuvalu: 30 Gün

Turks ve Caicos Adaları: 90 Gün

Uganda: 90 Gün (Kapıda Vize)

Ukrayna: 90 Gün

Uruguay: 90 Gün

Ürdün: 90 Gün

Vanuatu: 90 Gün

Venezuela: 90 Gün

Zambiya: 30 Gün (Kapıda ve Online Vize)

Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı

VİZESİZ SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Vizesiz seyahat kavramı, seyahat edilecek ülkenin sadece pasaport veya kimlik belgesi ile ziyaret edilebileceği anlamına gelir. Bu durumda, seyahat öncesi vize almak için uzun bekleme süreleri ve belge hazırlıklarıyla uğraşmak gerekmez. Sadece bilet, kimlik veya pasaport ile seyahat etmek mümkün olur.

Vizesiz seyahatin en büyük avantajlarından biri de vize reddi riskini ortadan kaldırmasıdır. Vizesiz ülkeleri ziyaret ederken vize başvurusu reddedilme endişesi taşımanıza gerek yoktur.

Ancak, vizesiz seyahat yaparken geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaportun yanı sıra sınırdan çıkış formu doldurmanız ve yurt dışı çıkış harcını ödemeniz gerekecektir.

Seyahatiniz sırasında gerekli olabilecek evrakları, otel rezervasyonlarını ve gidiş-dönüş biletlerini yanınızda bulundurmanız da önemlidir. Bu belgeler, gümrük görevlilerinin isteyebileceği ve seyahatinizi kolaylaştıracak detaylardır.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta da, ülke güvenliği gereği kimlik belgesini her zaman yanınızda bulundurmanızdır, zira pasaportunuzu kaybetme veya çalınma riskine karşı önlem almanız önerilir.