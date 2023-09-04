Beyderesi Göleti doğa tutkunlarını bekliyor! Bolu'nun gözdesi Beyderesi Göleti

Mudurnu'daki Beyderesi Göleti, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Mudurnu'ya 2 kilometre uzaklıktaki Beyderesi köyünde bulunan gölet, çok bilinmeyen ancak doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Dört bir yanı çam ağaçlarıyla çevrili olan Beyderesi Göleti, ziyaretçilerine doğayla iç içe piknik yapma imkanı da sunuyor.

BOLU'NUN GÖZDESİ BEYDERESİ GÖLETİ

Beyderesi Göleti, doğal güzelliklerinin yanı sıra ilçe yakınlarında çıkan yangınlara müdahale noktasında da önemli bir rol oynuyor. Yangın söndürme helikopterleri rahatlıkla Beyderesi Göleti'nden su alarak, alevlere müdahale edebiliyor.

Ailesiyle birlikte Beyderesi Göleti'ne gelen Yusuf Kılıç, "Doğa harikası yer. Abant'a geldim zannettim. Her yer çam ağaçlarıyla kaplı. Göl de güzel. Burayı çok sevdik, sessiz" dedi.