Doğal güzelliğiyle Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Diyadin İlçesine bağlı Günbuldu köyünde bulunan ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesini bekleyen şelale kar sularıyla besleniyor. Derin bir vadinin içerisinde bulunan ve çevresi kayalıklarla çevrili olan Meya Şelalesi, yılın her mevsimi ayrı bir güzellikle kendini gösteriyor.

Kış mevsiminde uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ilkbaharın gelişiyle 5 metre yükseklikten coşkun akan suyuyla hayran bıraktırıyor.