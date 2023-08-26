Doğal güzelliğiyle Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki tarihi Meya Antik Kenti yakınlarında bulunan Meya Şelalesi doğal güzelliklerinin keşfedilmesini bekliyor.

Doğal güzelliğiyle Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
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Diyadin İlçesine bağlı Günbuldu köyünde bulunan ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesini bekleyen şelale kar sularıyla besleniyor. Derin bir vadinin içerisinde bulunan ve çevresi kayalıklarla çevrili olan Meya Şelalesi, yılın her mevsimi ayrı bir güzellikle kendini gösteriyor.

Kış mevsiminde uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelale, ilkbaharın gelişiyle 5 metre yükseklikten coşkun akan suyuyla hayran bıraktırıyor.

Doğal güzelliğiyle Meya Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor - Resim : 1

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