Doğu Ekspresi İle Müthiş Bir Geziye Ne Dersiniz? 2023-2024 Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? Doğu Ekspresi Biletini Nasıl Alırım?

Kış turizminin en gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı, vagonlar doluyor ve tren çalışmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi için bilet fiyatlarını açıkladı. Peki Turistik Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır ve ne kadar?

2023-2023 Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

2019 yılından itibaren Doğu Ekspresi, 2 yataklı vagon olarak hizmete başladı. Tek yön ve tek kişilik vagon 650 TL ancak bu fiyat vagon özelliklerine göre değişmekte. 2023-2023 yılında ise tek kişilik vagon ücreti 6000 TL'ye kadar çıktı. Turistik Doğu Ekspresi iki kişilik olduğu için 12000 TL ödemek gerekmektedir.

Doğu Ekspresi Sefer Tarihleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2023-2024 sefer tarihleri hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin, sanat tutkunlarının gözdesi haline geldi. Bu yıl turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı. Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak."

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin birçok yerinden geçen ve fotoğraf karelerini aratmayan muazzam doğamıza değindi ve, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı ve Sömestr Tatili İçin Ek Sefer Duyurusu

Yılbaşı ve sömestr tatili için ek seferler de açılacak. Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını söylendi.

Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği açıklandı.

Doğu Ekspresi Bileti Nereden Alınır?

Doğu Ekspresi biletini 3 yerden alabilirsiniz.

- Birincisi: TCDD’nin web sitesinden ya da akıllı telefonlardaki e-bilet uygulaması. (IOS – Android)

- İkincisi: TCDD'nin sitesinde yer alan istasyonlardan. (Haydarpaşa Garı’nda Doğu Ekspresi bileti satılmıyor)

- Üçüncüsü: Turizm acentelerinden Doğu Ekspresi bileti alabilirsiniz.

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Doğu Ekspresi Bilet Kuralları

- Vagonlarda iki kişiden fazla kişi kalamaz. 0-6 yaş arası ücretsiz ve en fazla 2 çocuk odada kalabilir.

- Tren, Kamu Hizmet Yükümlülüğü kapsamında olmadığından ve “özel tarifeli tren” statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanılan ücretsiz taşıma tarifeleri (engelli, gazi, devlet sporcusu vb.) ile ticari indirim tarifeleri (genç, öğretmen, 65 yaş vb.) geçerli olmayacaktır.

- Abonmanları bulunan yolcuların bu trende, abonmanı ile seyahat etmesine müsaade edilmeyecektir.

- Turistik Doğu Ekspresi trenlerine satışı yapılan biletler için Yolcu Tarifesinde belirtilen mevcut tarife, açık bilet, iade ve değişiklik kuralları işletilecektir. Ancak yataklı vagonlarda aynı gün ve sefere ait bilet üzerinde isim değişikliği yapılmayacaktır.

- Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlanmaktadır.

Doğu Ekspresi Hangi Şehirlere Gidiyor?

Doğu Ekspresi’nin kalkış noktası Ankara son durak ise Kars. Trene binmek için Ankara'ya gelme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Yakınınızda bulunan bir Doğu Ekspresi tren garına gitmeniz yeterli olacaktır.

İşte doğu ekspresi güzergahı:

Ankara

Kırıkkale

Kayseri

Sivas

Erzincan

Erzurum

Kars

Doğu Ekspresi Turu Kaç Gün Sürüyor?

Doğu Ekspresi, Ankara-Kars turunu 26 saatte tamamlıyor. Turistik Doğu Ekspresi ise yaklaşık 30 saat sürüyor.

Kolayca Doğu Ekspresi Bilet Bulabilirim?

- TCDD’nin bilet alma uygulaması olan EYBİS’i telefonunuza indirin. Cepten bilet al yapabilirsiniz. Fakat hız için pc’den bilet almak daha pratik olabilir.

- TCDD’nin web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip edin. Duyurulan bilet satış tarihlerini inceleyin.

- Genelde Ankara – Kars yönüne bakıldığı için bu hat yoğun olabiliyor. Dolayısıyla bilet bulamıyorsanız Kars – Ankara yönüne de bilet bakabilirsiniz. Eğer bu yöne bilet bulursanız Ankara – Kars yönüne uçak bileti almanız lazım.

- Kars – Ankara da bilet bulamazsanız ara şehirlerdeki biletlere bakın.

- Sürekli bilet sistemini yenileyin. İptal edilen biletlere çok sık rastlanıyor. Bazen de vagon eklenebiliyor, buradan da bilet denk gelebilir.

- Örtülü kuşette 2 kişilik yer bulduysanız ve yabancılarla seyahat etmek istemiyorsanız 4 kişilik yer alın.