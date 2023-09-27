Tortum Şelalesi'ni ziyaret etmek isteyen gezginler bu soruları merak ediyor. Tortum Şelalesi'ne nasıl gidilir, Tortum Şelalesi nerede? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası aşağıda yer alıyor. Dünyadaki en yüksek üçüncü şelale Tortum Şelalesi gezgin yorumları, şelale hakkında görebileceğiniz video da derlediğimiz bu yazının içerisinde bulunuyor.

Dünyadaki En Yüksek Üçüncü Şelale

Dünyadaki En Yüksek Üçüncü Şelale

Tortum Şelalesi yükseklik bakımından dünyadaki en yüksek üçüncü şelale olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en yüksek şelalesiyse 120 metre ile Afrika’da bulunan Zambezi Nehri üzerindeki Vietorio Şelalesi, en yüksek ikinci şelale ise 51 metre yükseklik ile Amerika’da bulunan Niagara Şelalesi’dir. Tortum Şelalesi'yse 48 metre yüksekliği ile dünyadaki en yüksek üçüncü şelale olma özelliğine sahip.

Tortum Şelalesi Nerede?

Tortum Şelalesi Nerede

Tortum Şelalesi, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alıyor. Erzurum’a 100 kilometre, Uzundere ilçesine ise 16 kilometre mesafede bulunuyor. Şükrü Paşa Mahallesi batı semt garajından hareket eden, Uzundere İlçesi toplu taşıma araçları ile şelaleye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adres: Balıklı, 25440 Uzundere, Erzurum

Tortum Şelalesi Konumu:

Tortum Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Tortum Şelalesi'ne Nasıl Gidilir

Dünyadaki en yüksek üçüncü şelale Tortum Şelalesi, doğal güzellikleri ile pek çok kişi tarafından merak edilen önemli bir yer. Tortum şelalesine Balıklı Köyü ve Tortum Gölündeki gibi aynı yol üzerinden kolaylıkla gidilir. Bununla beraber Tortum Şelalesi'ne gitmek için Erzurum'da yer alan Doğu Semt Garajı'ndaki Uzundere dolmuşları tercih edilebilir.

Tortum Şelalesi Gezgin Yorumları

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"Türkiye'de ki en güzel şelalelerden birisi. Erzurum yolu üzerinde ana yoldan kısa bir şekilde üst kısmından girilebiliyor. Merdivenler, bir taraftan inip diğer taraftan yukarı çıkılabilir şekilde tasarlanmış. Biz suya girme imkanı bulduk. Ama dikkatli olmakta fayda var. Düşen suyun kuvvetli olduğu yerler tehlikeli. Suyun içinde taşıdığı parçaların üzerinize düşme olasılığı var. Sanırım en yükseklerden birisi bu şelale. Otopark ve giriş ücreti yok. Şelale etrafında tesisler mevcut."

Tortum Şelalesi Videosu:

"İniş kolay çıkış zor olsa da değer denilebilecek bir yer. En aşağıya indiğinizde şelalenin su buharı yaz aylarında çok güzel serinletiyor. Girişteki alanda satılan dondurma da harikaydı."