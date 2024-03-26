İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (26– 30 Mart 2024)

Profesyonel AKM Tiyatro Salonu’nda

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun uzun soluklu ve kapalı gişe temsil veren oyunu “Profesyonel” 14. yılında seyirciler tarafından ezbere bilinen kadrosuyla yine sahnede. Sahnelendiği ilk yıl olan 2010’da Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bülent Emin Yarar'a "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ve Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri'nde Yetkin Dikinciler'e "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandıran “Profesyonel”, bu hafta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyici ile bulaşacak.

Işıl Kasapoğlu’nun sahneye koyduğu, dekor tasarım, ışık, müzik, hikâyenin bütünlüğü ve ritmi çok iyi yakalanan oyun, başarılı bir reji ve uyumlu oyunculuklarıyla seyircinin hızla yükselen ilgisini 14 yıldır canlı tutmayı başarıyor. Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, Başar Sabuncu ile Bilge Emin'in çevirdiği Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal - politik yaşamı, bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, karakomedi türünde, ironik bir üslupla anlatan ve ustaca yazılmış bir metinle seyirciye sunan “Profesyonel”in oyuncu kadrosunda; Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Can Emrah Yaman yer alıyor.

Bella Figura Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

19 Ekim’de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Hakan Çimenser rejisiyle prömiyerini gerçekleştiren Bella Figura aynı sahnede seyirci ile buluşuyor. Sevgilisi ile kaçamak yapmak için lüks bir restorana gelen bir adam, karısının en yakın arkadaşının kayınvalidesine arabayla çarpar ve adam için sıkıntılı bir gece başlar. Yasmina Reza'nın yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in rejisörlüğünü üstlendiği oyunda karakterlere Ebru Demirdöven Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç, Evrim Feyza Geboloğlu hayat veriyor.

Dekor tasarımını Gözde Yavuz'un, kostüm tasarımını Duygu Ergüven Saykan'ın, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın, oyun müziklerini Cem Altun'un, dramaturgluğunu Selen Korad Birkiye'nin, yönetmen yardımcılığını Osman Tunca Soysal'ın ve oyunun asistanlığını da Gözde Kısa'nın üstlendiği oyun bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izlenebilir.

Bay Z. Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de

Bülent Usta tarafından kaleme alınan oyunda, karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil'in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay'a ait. "Bay Z", bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de seyredilebilir.

Tamamen Doluyuz Üsküdar Stüdyo Sahn’de

Sam, konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır.

Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir? Elif Erdal'ın yönettiği ve Efe Erkekli'nin oynadığı bu keyifli oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

Sonbahara Son Güller Üsküdar Tekel Sahnesi’nde

11 Eylül 1980 akşamı. Gaziantep’te bir pavyondayız. 1980 askeri darbesine saatler kalmış. Olacaklardan habersiz beş kadın şarkıcı Fitnat, Feyruz, Seniha, Cemile, Lebibe o geceki programlarına hazırlanmakta. Bu sonbahar akşamında olacaklar ve bu sonbaharın getirdiği acılar Özen Yula’nın yazdığı “Sonbahara Son Güller” oyunuyla Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. 1980'in karışık günlerinde Gaziantep’in Ferah Saz’ında beş kadın şarkıcı sıradan bir geceye hazırlanmakta. Fasıl şarkıları, gazinonun renkleri güzel bir eylül gecesi vaat ederken insanlara, gazinodakilerin tümünün hayatında bir dönüm noktası olacak bir gece olduğundan kimsenin haberi yoktur.

80 Eylül'üne beş kadın şarkıcının hayata tutunma çabasından bakan Özen Yula'nın yazıp yönettiği "Sonbahara Son Güller" bu hafta, Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirci karşına çıkıyor. Kalabalık bir oyuncu grubu ve saz heyetinden oluşan "Sonbahara Son Güller"in oyuncu kadrosunda Ayça Güngör Aşık, Mehmet Emrah Hamşioğlu, Nazlı Uğurtaş, Eren Özyalçın, Rami Çakır, Türkü Deyiş Çınar, Merve Çağla Kuru, Damla Polat, Asena Hotamış, Muhammed Yıldız ve Sercan Er yer alıyor. Dekor ve Kostüm Tasarımının Almila Altunsoy'a, Işık Tasarımının Yakup Çartık'a, Korrepetitörlüğünün Türkü Deyiş Çınar'a, Yönetmen Yardımcılığının Nazlı Uğurtaş'a, asistanlıklarının Türkü Deyiş Çınar, Abdurrahman Merallı ve Sercan Er'e ait olan oyunda müzisyen olarak ise Ercan Yalazan, Bekir Bağcı, Harun Uğur Kaya, Ali Bilen, Yaşar Talha Özkan yer alıyor. Bu sazlı, sözlü, şarkılı, keyifli bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirci karşısında olacak.

Meraklısı İçin "Öyle Bir Hiakye" Garibaldi Sahne’de

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız.

Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Garibaldi Sahnesi’nde izlenebilir..

Not: Ramazan Ayı Süresince Oyunlar 20.30'da Başlayacak.