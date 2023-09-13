Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor

İnanç ve kültür turizminin önemli kentlerinden Mardin, ziyaretçilerini ağırlıyor. 6 Şubat depremleri ve kavurucu sıcaklara rağmen yüzbinlerce turisti ağırlayan kentte sonbahar hazırlıkları yapılıyor.

Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor
Mardin
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Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve yazın yaşanan kavurucu sıcağa rağmen tarihi kent yılın 8 ayında 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

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MEDENİYETLER ŞEHRİ MARDİN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, Mardin'de sonbahara doğru gelirken otel rezervasyonlarının arttığını söyledi.

Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor - Resim : 2Gürgör, hedeflerinin yıl sonuna kadar 800 bin ziyaretçiyi daha ağırlamak olduğunu açıkladı.

Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor - Resim : 3Kentte yöresel ürünler satan esnaflar ise turizmde beklentilerinin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini söyledi.

Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor - Resim : 4Kente gelen ziyaretçiler ise yaşadıkları mutlulukları anlattı.

# mardin # Medeniyetler # turist
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