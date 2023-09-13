Medeniyetler şehri Mardin ziyaretçilerini ağırlıyor

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve yazın yaşanan kavurucu sıcağa rağmen tarihi kent yılın 8 ayında 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

MEDENİYETLER ŞEHRİ MARDİN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, Mardin'de sonbahara doğru gelirken otel rezervasyonlarının arttığını söyledi.

Gürgör, hedeflerinin yıl sonuna kadar 800 bin ziyaretçiyi daha ağırlamak olduğunu açıkladı.

Kentte yöresel ürünler satan esnaflar ise turizmde beklentilerinin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini söyledi.

Kente gelen ziyaretçiler ise yaşadıkları mutlulukları anlattı.



