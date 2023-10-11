Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeler gezginler tarafından merak ediliyor. Gürcistan ise bu ülkelerden biri. Gürcistan'ı gezmek için ne vize ne pasaport gerekiyor. Yalnızca kimlik kartınızla bile gidip gezebilirsiniz. İşte kimlikle gideceğiniz Gürcistan hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Ne Vize Ne Pasaport Gerekiyor

Ne Vize Ne Pasaport Gerekiyor

Gürcistan, özellikle son zamanlarda turistlerin gözde tatil noktalarından biri. Gerek başkent Tiflis gerekse Batum; görülecek yerlerin başındadır. Sovyetler Birliği döneminden bugüne ulaşan eski mimari yapıları, Gürcistan sahilleri, Orta Çağ’ın en nadide eserleri sayılan katedral ve kiliseleri, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

4 bin yıllık geçmişi ile büyüleyici Kutaisi şehri, turistik yerler arasında ilk sırada olmakla birlikte, olağanüstü hikayeleriyle turistlere unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Gidilmesi gereken yerlerin başında bulunan Krubera Mağarası, yeryüzünden çekirdeğe 2197 metre derinliğyle dünyanın en büyük mağarası konumunda. Ayrıca buraya ne vize ne pasaport gerekiyor.