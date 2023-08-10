Pegasus'tan dev kampanya! Yurt dışı biletleri neredeyse bedava

Pegasus yurt dışına çıkma planı olan yolculara büyük bir kampanya duyurdu. 10-11 Ağustos 2023 tarihinde alınan yurt dışı biletlerini 5 euro + vergiler dahil satışa çıkardığını paylaştı.

Pegasus'tan dev kampanya! Yurt dışı biletleri neredeyse bedava
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Havayolları arasında rekabet artıyor. Tatil sezonunun sonuna yaklaşırken hava yolları da kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Pegasus da büyük bir fırsatı yolcuları ile paylaştı. Yurt dışı biletlerini 5 Euro + vergi ücretleriyle satma kararı aldı.

PEGASUS'TAN UCUZ YURT DIŞI BİLETLERİ!

Pegasus'tan dev kampanya! Yurt dışı biletleri neredeyse bedava - Resim : 1

Pegasus'un duyurusuna göre 160 bin koltukla sınırlı olan satışlar 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Uçuşlar ise 1 Ocak 2024 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.


Ücret duyurusu Yurt Dışı uçuşlarında Süper Eko paket ücreti için geçerli olacak. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti kapsam dahilinde olacak. 

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar 5€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

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