Pegasus'tan dev kampanya! Yurt dışı biletleri neredeyse bedava

Havayolları arasında rekabet artıyor. Tatil sezonunun sonuna yaklaşırken hava yolları da kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Pegasus da büyük bir fırsatı yolcuları ile paylaştı. Yurt dışı biletlerini 5 Euro + vergi ücretleriyle satma kararı aldı.

PEGASUS'TAN UCUZ YURT DIŞI BİLETLERİ!

Pegasus'un duyurusuna göre 160 bin koltukla sınırlı olan satışlar 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Uçuşlar ise 1 Ocak 2024 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



Ücret duyurusu Yurt Dışı uçuşlarında Süper Eko paket ücreti için geçerli olacak. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti kapsam dahilinde olacak.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar 5€+vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen