Tatilciler Buraya! Sömestr Tatilinde Ailenizle Keyif Alacağınız Yerler!

Öğrenciler sömestr tatilini büyük bir heyecanla bekliyor. Beklerken de karne hediyesi olarak seçecekleri tatil yerinin araştırmasını yapıyor. Peki bu sömestr tatilinde nereye gidilmeli?

BOLU-ABANT

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı, göl çevresindeki restoranları, yürüyüş parkurlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor. Ailenizle beraber bir doğa yürüyüşü yapmak keyifli olabilir.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar ailenizle beraber tatil yapabileceğiniz muhteşem sağlıklı bir şehir. Termal sularda şifalanabileceğiniz ve ailenizle keyifli bir tatil geçirebileceğiniz bir şehir.

BOLU-KARTALKAYA

Kayak severlerin uğrak noktası olan Kartalkaya, Bolu'nun Köroğlu Dağları'nda yer alıyor. Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda. Sömestr tatilinde oldukça rağbet gören Kartalkaya, manzarasıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.

BURSA

Medeniyetlere başkentliği yapan ve yeşilliği ile bilenen Bursa, sömestr tatili için bir numaralı tercih olabilir. Baştan aşağı kültür mirası taşıyan Bursa'da hem tarihi hanları, müzeleri gezip hem de İskender, cantık, pideli köfte ve sütlü kadayıfın tadına da bakabilirsiniz.

NEVŞEHİR-KAPADOKYA

Doğal güzellik denilince aklan gelenler arasında elbette Kapadokya yer alıyor. Ailenizle beraber Kapadokya'da ister taş evlerinde kalın ister Peribacalarını gezin isterseniz de balon turu ile Kapadokya'ya tepeden bakın.

Aynı zamanda Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı Ören Yeri'ni ziyaret edip, Avanos ilçesindeki çanak yapım atölyelerini gezebilir, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde de geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.