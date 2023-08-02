Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste
Yeşil pasaport ile vizesiz birçok ülkeye seyahat edebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki bu ülkeler hangileri? Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler arasında ABD ve İngiltere de var mı? İşte o liste ve tüm merak edilenler...
Vizesiz seyahat etmek herkesin hayali! Yeşil pasaport sahipleri ise bu hakka sahip olduğu için çok şanslı. Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler saymakla bitmez. Dünyadaki çeşitli kıtalardan onlarca ülke var. Peki hangi ülkelere yeşil pasaport sayesinde vizesiz gidilebiliyor? İşte kıta kıta o liste ve kaç gün kalabileceğinizi belirten ayrıntılar...
YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNİN VİZESİZ GİDEBİLDİĞİ ÜLKELER
Avrupa Kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya dahil işte yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz görebileceği tüm ülkelerin listesi:
AVRUPA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Almanya (90 Gün)
- Andorra (90 Gün)
- Avusturya (90 Gün)
- Azerbaycan (90 Gün)
- Belçika (90 Gün)
- Beyaz Rusya (Belarus) (90 Gün)
- Bosna-Hersek (90 Gün)
- Bulgaristan (90 Gün)
- Çek Cumhuriyeti (90 Gün)
- Danimarka (90 Gün)
- Estonya (90 Gün)
- Finlandiya (90 Gün)
- Fransa (90 Gün)
- Gürcistan (90 Gün) Gürcistan’a girmek için pasaport gerekmiyor. Yeni tip nüfus kağıdı ile girilebiliyor.
- Hollanda (90 Gün)
- Hırvatistan (90 Gün)
- İspanya (90 Gün)
- İsveç (90 Gün)
- İsviçre (90 Gün)
- İtalya (90 Gün)
- İzlanda (90 Gün)
- Karadağ (90 Gün)
- KKTC (Serbest Dolaşım)
- Kosova (90 Gün)
- Letonya (90 Gün)
- Lihtenştayn (90 Gün)
- Litvanya
- Lüksemburg (90 Gün)
- Macaristan (30 Gün)
- Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)
- Malta
- Moldova (90 Gün)
- Monako (90 Gün)
- Norveç (90 Gün)
- Polonya (90 Gün)
- Portekiz (90 Gün)
- Romanya (90 Gün)
- San Marino (90 Gün)
- Sırbistan (90 Gün)
- Slovakya (90 Gün)
- Slovenya (90 Gün)
- Ukrayna (90 Gün)
- Vatikan (90 Gün)
- Yunanistan (90 Gün)
NOT: Ermenistan için bordo pasaportlular kapıda vize alarak girebilirken, yeşil pasaportluların konsolosluktan vize başvurusunda bulunması gerekmekte.
KUZEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Antigua ve Barbuda (6 Ay)
- Aruba (90 Gün)
- Bahamalar
- Barbados (90 Gün )
- Belize (90 Gün)
- Britanya Virjin Adaları (30 Gün)
- Curaçao (30 Gün)
- Dominika (21 Gün)
- Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)
- El Salvador (90 Gün)
- Grenada
- Guatemala (90 Gün)
- Guyana (90 Gün)
- Haiti (90 Gün)
- Hollanda Antilleri
- Honduras (90 Gün)
- Jamaika (90 Gün)
- Kosta Rika (30 Gün)
- Küba
- Nikaragua (90 Gün)
- Panama (6 Ay)
- Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)
- Saint Lucia (6 Hafta)
- Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
- Sint Maarten (30 Gün)
- Trinidad ve Tobago (30 Gün)
- Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)
GÜNEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Arjantin (90 Gün)
- Bolivya (90 Gün)
- Brezilya (90 Gün)
- Ekvador (90 Gün)
- Kolombiya (90 Gün)
- Paraguay (90 Gün)
- Peru (90 Gün)
- Şili (90 Gün)
- Uruguay (90 Gün)
- Venezuela (90 Gün)
ASYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Bahreyn (90 güne kadar)
- Bangladeş (90 Gün)
- Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)
- Çin (30 Gün)
- Doğu Timor (30 Gün)
- Endonezya (14 Gün)
- Filipinler (30 Gün)
- Filistin (30 Gün)
- Hong Kong (90 Gün)
- Irak (30 Gün)
- İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)
- İsrail (90 Gün)
- Japonya (90 Gün)
- Kamboçya (90 Gün)
- Katar (90 Gün)
- Kazakistan (30 Gün)
- Kırgızistan
- Filistin (30 Gün)
- Kuveyt (90 Gün)
- Güney Kore (90 Gün)
- Lübnan (90 Gün)
- Makau (30 Gün)
- Maldivler (30 Gün)
- Malezya (90 Gün)
- Moğolistan (30 Gün)
- Myanmar (internetten vize 28 Gün)
- Nepal (Kapıda vize)
- Özbekistan ( 30 Gün)
- Pakistan (90 Gün)
- Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)
- Singapur (90 Gün)
- Sri Lanka ( 30 Gün)
- Suriye (90 Gün)
- Tacikistan (60 Gün)
- Tayland (90 Gün)
- Tayvan (30 Gün – sınırda vize)
- Türkmenistan (30 Gün)
- Umman
- Ürdün (90 Gün)
- Vietnam (90 Gün)
- Yemen (30 Gün)
AFRİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Botsvana (90 Gün)
- Cezayir (90 Gün)
- Cibuti (90 Gün)
- Fas (90 Gün)
- Fildişi Sahili
- Gana (60 Gün)
- Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)
- Kamerun (90 Gün)
- Kenya (90 Gün)
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti
- Libya (90 Gün)
- Madagaskar (90 Gün)
- Mauritius (30 Gün)
- Moritanya (90 Gün)
- Mozambik (30 Gün)
- Mısır (90 Gün)
- Ruanda
- Senegal
- Seyşeller (90 Gün)
- Sudan (30 Gün)
- Svaziland (30 Gün)
- Tanzanya (90 Gün)
- Togo
- Tunus (90 Gün)
- Yeşil Burun Adaları
- Zambiya (30 Gün)
- Zimbabve
OKYANUSYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:
- Cook Adaları (31 Gün)
- Fiji (120 Gün)
- Niue (30 Gün)
- Palau (30 Gün)
- Samoa (60 Gün)
- Tonga (31 Gün)
- Tuvalu (30 Gün)
- Vanuatu (30 Gün)
- Yeni Kaledonya