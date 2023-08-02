Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste

Vizesiz seyahat etmek herkesin hayali! Yeşil pasaport sahipleri ise bu hakka sahip olduğu için çok şanslı. Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler saymakla bitmez. Dünyadaki çeşitli kıtalardan onlarca ülke var. Peki hangi ülkelere yeşil pasaport sayesinde vizesiz gidilebiliyor? İşte kıta kıta o liste ve kaç gün kalabileceğinizi belirten ayrıntılar...

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNİN VİZESİZ GİDEBİLDİĞİ ÜLKELER

Avrupa Kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya dahil işte yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz görebileceği tüm ülkelerin listesi:

AVRUPA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

Almanya (90 Gün) Andorra (90 Gün) Avusturya (90 Gün) Azerbaycan (90 Gün) Belçika (90 Gün) Beyaz Rusya (Belarus) (90 Gün) Bosna-Hersek (90 Gün) Bulgaristan (90 Gün) Çek Cumhuriyeti (90 Gün) Danimarka (90 Gün) Estonya (90 Gün) Finlandiya (90 Gün) Fransa (90 Gün) Gürcistan (90 Gün) Gürcistan’a girmek için pasaport gerekmiyor. Yeni tip nüfus kağıdı ile girilebiliyor. Hollanda (90 Gün) Hırvatistan (90 Gün) İspanya (90 Gün) İsveç (90 Gün) İsviçre (90 Gün) İtalya (90 Gün) İzlanda (90 Gün) Karadağ (90 Gün) KKTC (Serbest Dolaşım) Kosova (90 Gün) Letonya (90 Gün) Lihtenştayn (90 Gün) Litvanya Lüksemburg (90 Gün) Macaristan (30 Gün) Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün) Malta Moldova (90 Gün) Monako (90 Gün) Norveç (90 Gün) Polonya (90 Gün) Portekiz (90 Gün) Romanya (90 Gün) San Marino (90 Gün) Sırbistan (90 Gün) Slovakya (90 Gün) Slovenya (90 Gün) Ukrayna (90 Gün) Vatikan (90 Gün) Yunanistan (90 Gün)

NOT: Ermenistan için bordo pasaportlular kapıda vize alarak girebilirken, yeşil pasaportluların konsolosluktan vize başvurusunda bulunması gerekmekte.

KUZEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

Antigua ve Barbuda (6 Ay) Aruba (90 Gün) Bahamalar Barbados (90 Gün ) Belize (90 Gün) Britanya Virjin Adaları (30 Gün) Curaçao (30 Gün) Dominika (21 Gün) Dominik Cumhuriyeti (30 Gün) El Salvador (90 Gün) Grenada Guatemala (90 Gün) Guyana (90 Gün) Haiti (90 Gün) Hollanda Antilleri Honduras (90 Gün) Jamaika (90 Gün) Kosta Rika (30 Gün) Küba Nikaragua (90 Gün) Panama (6 Ay) Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün) Saint Lucia (6 Hafta) Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün) Sint Maarten (30 Gün) Trinidad ve Tobago (30 Gün) Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

GÜNEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

Arjantin (90 Gün) Bolivya (90 Gün) Brezilya (90 Gün) Ekvador (90 Gün) Kolombiya (90 Gün) Paraguay (90 Gün) Peru (90 Gün) Şili (90 Gün) Uruguay (90 Gün) Venezuela (90 Gün)

ASYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

Bahreyn (90 güne kadar) Bangladeş (90 Gün) Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün) Çin (30 Gün) Doğu Timor (30 Gün) Endonezya (14 Gün) Filipinler (30 Gün) Filistin (30 Gün) Hong Kong (90 Gün) Irak (30 Gün) İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün) İsrail (90 Gün) Japonya (90 Gün) Kamboçya (90 Gün) Katar (90 Gün) Kazakistan (30 Gün) Kırgızistan Filistin (30 Gün) Kuveyt (90 Gün) Güney Kore (90 Gün) Lübnan (90 Gün) Makau (30 Gün) Maldivler (30 Gün) Malezya (90 Gün) Moğolistan (30 Gün) Myanmar (internetten vize 28 Gün) Nepal (Kapıda vize) Özbekistan ( 30 Gün) Pakistan (90 Gün) Rusya (30 Gün internetten elektronik vize) Singapur (90 Gün) Sri Lanka ( 30 Gün) Suriye (90 Gün) Tacikistan (60 Gün) Tayland (90 Gün) Tayvan (30 Gün – sınırda vize) Türkmenistan (30 Gün) Umman Ürdün (90 Gün) Vietnam (90 Gün) Yemen (30 Gün)

AFRİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

Botsvana (90 Gün) Cezayir (90 Gün) Cibuti (90 Gün) Fas (90 Gün) Fildişi Sahili Gana (60 Gün) Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün) Kamerun (90 Gün) Kenya (90 Gün) Komor Federe İslam Cumhuriyeti Libya (90 Gün) Madagaskar (90 Gün) Mauritius (30 Gün) Moritanya (90 Gün) Mozambik (30 Gün) Mısır (90 Gün) Ruanda Senegal Seyşeller (90 Gün) Sudan (30 Gün) Svaziland (30 Gün) Tanzanya (90 Gün) Togo Tunus (90 Gün) Yeşil Burun Adaları Zambiya (30 Gün) Zimbabve

OKYANUSYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler: