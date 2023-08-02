Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste

Yeşil pasaport ile vizesiz birçok ülkeye seyahat edebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki bu ülkeler hangileri? Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler arasında ABD ve İngiltere de var mı? İşte o liste ve tüm merak edilenler...

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste
Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste
Son Güncelleme:

Vizesiz seyahat etmek herkesin hayali! Yeşil pasaport sahipleri ise bu hakka sahip olduğu için çok şanslı. Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler saymakla bitmez. Dünyadaki çeşitli kıtalardan onlarca ülke var. Peki hangi ülkelere yeşil pasaport sayesinde vizesiz gidilebiliyor? İşte kıta kıta o liste ve kaç gün kalabileceğinizi belirten ayrıntılar...

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİNİN VİZESİZ GİDEBİLDİĞİ ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 1

Avrupa Kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya dahil işte yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz görebileceği tüm ülkelerin listesi:

AVRUPA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 2 

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Almanya (90 Gün)
  2. Andorra (90 Gün)
  3. Avusturya (90 Gün)
  4. Azerbaycan (90 Gün)
  5. Belçika (90 Gün)
  6. Beyaz Rusya (Belarus) (90 Gün)
  7. Bosna-Hersek (90 Gün)
  8. Bulgaristan (90 Gün)
  9. Çek Cumhuriyeti (90 Gün)
  10. Danimarka (90 Gün)
  11. Estonya (90 Gün)
  12. Finlandiya (90 Gün)
  13. Fransa (90 Gün)
  14. Gürcistan (90 Gün) Gürcistan’a girmek için pasaport gerekmiyor. Yeni tip nüfus kağıdı ile girilebiliyor.
  15. Hollanda (90 Gün)
  16. Hırvatistan (90 Gün)
  17. İspanya (90 Gün)
  18. İsveç (90 Gün)
  19. İsviçre (90 Gün)
  20. İtalya (90 Gün)
  21. İzlanda (90 Gün)
  22. Karadağ (90 Gün)
  23. KKTC (Serbest Dolaşım)
  24. Kosova (90 Gün)
  25. Letonya (90 Gün)
  26. Lihtenştayn (90 Gün)
  27. Litvanya
  28. Lüksemburg (90 Gün)
  29. Macaristan (30 Gün)
  30. Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)
  31. Malta
  32. Moldova (90 Gün)
  33. Monako (90 Gün)
  34. Norveç (90 Gün)
  35. Polonya (90 Gün)
  36. Portekiz (90 Gün)
  37. Romanya (90 Gün)
  38. San Marino (90 Gün)
  39. Sırbistan (90 Gün)
  40. Slovakya (90 Gün)
  41. Slovenya (90 Gün)
  42. Ukrayna (90 Gün)
  43. Vatikan (90 Gün)
  44. Yunanistan (90 Gün)

NOT: Ermenistan için bordo pasaportlular kapıda vize alarak girebilirken, yeşil pasaportluların konsolosluktan vize başvurusunda bulunması gerekmekte.

KUZEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 3 

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Antigua ve Barbuda (6 Ay)
  2. Aruba (90 Gün)
  3. Bahamalar
  4. Barbados (90 Gün )
  5. Belize (90 Gün)
  6. Britanya Virjin Adaları (30 Gün)
  7. Curaçao (30 Gün)
  8. Dominika (21 Gün)
  9. Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)
  10. El Salvador (90 Gün)
  11. Grenada
  12. Guatemala (90 Gün)
  13. Guyana (90 Gün)
  14. Haiti (90 Gün)
  15. Hollanda Antilleri
  16. Honduras (90 Gün)
  17. Jamaika (90 Gün)
  18. Kosta Rika (30 Gün)
  19. Küba
  20. Nikaragua (90 Gün)
  21. Panama (6 Ay)
  22. Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)
  23. Saint Lucia (6 Hafta)
  24. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
  25. Sint Maarten (30 Gün)
  26. Trinidad ve Tobago (30 Gün)
  27. Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

GÜNEY AMERİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 4

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Arjantin (90 Gün)
  2. Bolivya (90 Gün)
  3. Brezilya (90 Gün)
  4. Ekvador (90 Gün)
  5. Kolombiya (90 Gün)
  6. Paraguay (90 Gün)
  7. Peru (90 Gün)
  8. Şili (90 Gün)
  9. Uruguay (90 Gün)
  10. Venezuela (90 Gün)

ASYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 5

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Bahreyn (90 güne kadar)
  2. Bangladeş (90 Gün)
  3. Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)
  4. Çin (30 Gün)
  5. Doğu Timor (30 Gün)
  6. Endonezya (14 Gün)
  7. Filipinler (30 Gün)
  8. Filistin (30 Gün)
  9. Hong Kong (90 Gün)
  10. Irak (30 Gün)
  11. İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)
  12. İsrail (90 Gün)
  13. Japonya (90 Gün)
  14. Kamboçya (90 Gün)
  15. Katar (90 Gün)
  16. Kazakistan (30 Gün)
  17. Kırgızistan
  18. Filistin (30 Gün)
  19. Kuveyt (90 Gün)
  20. Güney Kore (90 Gün)
  21. Lübnan (90 Gün)
  22. Makau (30 Gün)
  23. Maldivler (30 Gün)
  24. Malezya (90 Gün)
  25. Moğolistan (30 Gün)
  26. Myanmar (internetten vize 28 Gün)
  27. Nepal (Kapıda vize)
  28. Özbekistan ( 30 Gün)
  29. Pakistan (90 Gün)
  30. Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)
  31. Singapur (90 Gün)
  32. Sri Lanka ( 30 Gün)
  33. Suriye (90 Gün)
  34. Tacikistan (60 Gün)
  35. Tayland (90 Gün)
  36. Tayvan (30 Gün – sınırda vize)
  37. Türkmenistan (30 Gün)
  38. Umman
  39. Ürdün (90 Gün)
  40. Vietnam (90 Gün)
  41. Yemen (30 Gün)

AFRİKA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 6

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Botsvana (90 Gün)
  2. Cezayir (90 Gün)
  3. Cibuti (90 Gün)
  4. Fas (90 Gün)
  5. Fildişi Sahili
  6. Gana (60 Gün)
  7. Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)
  8. Kamerun (90 Gün)
  9. Kenya (90 Gün)
  10. Komor Federe İslam Cumhuriyeti
  11. Libya (90 Gün)
  12. Madagaskar (90 Gün)
  13. Mauritius (30 Gün)
  14. Moritanya (90 Gün)
  15. Mozambik (30 Gün)
  16. Mısır (90 Gün)
  17. Ruanda
  18. Senegal
  19. Seyşeller (90 Gün)
  20. Sudan (30 Gün)
  21. Svaziland (30 Gün)
  22. Tanzanya (90 Gün)
  23. Togo
  24. Tunus (90 Gün)
  25. Yeşil Burun Adaları
  26. Zambiya (30 Gün)
  27. Zimbabve

OKYANUSYA’DA YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildiği ülkeler belli oldu! İngiltere ve ABD buna dahil mi? İşte o liste - Resim : 7

Yeşil pasaportluların vizesiz veya kapıda ya da ınternetten vize alarak gidebildiği ülkeler:

  1. Cook Adaları (31 Gün)
  2. Fiji (120 Gün)
  3. Niue (30 Gün)
  4. Palau (30 Gün)
  5. Samoa (60 Gün)
  6. Tonga (31 Gün)
  7. Tuvalu (30 Gün)
  8. Vanuatu (30 Gün)
  9. Yeni Kaledonya
# yeşil pasaport # vize istemeyen ülkeler
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Eski zamanda gerçekleşmiş depremler
2 Tüm köylüler sır gibi saklamıştı. Oysa taş gibi yoğurt mayalama tekniğiymiş
3 İzmir'de faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti!
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında bilgiler