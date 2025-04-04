106 kontenjan için 10 bin 130 kişi başvurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı gibi pek çok branşta 8500 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 8 il için başvuru yapan 10 bin 130 kişiden kurayla 106 kişi seçildi.

106 kontenjan için 10 bin 130 kişi başvurdu
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Yapılan açıklamaya göre, 73 orman işçisi, 21 arazöz şoförü, 1 dozer operatörü, 5 greyder operatörü, 2 ekskavatör operatörü, 3 iş makinası operatörü ve 1 traktör operatörü olmak üzere toplam 106 kişi işe alınacağı bildirildi. Bugün, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki sosyal tesislerde, belirlenen kontenjanın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Bitlis, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Tunceli'de istihdam edilmek üzere alınacak işçiler için başvurular Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü OSTİM Hizmet Merkezi tarafından alındı.

10 BİN 130 BAŞVURUDAN KURAYLA 106 KİŞİ SEÇİLDİ

Noter huzurunda şeffaf bir şekilde kura çekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Seyhan, "Bugün Orman Genel Müdürlüğümüzün 4 bin 500 geçici işçi alımı ile ilgili bölge müdürlüğümüze tahsis ettiği toplam 106 işçinin kura çekim programını gerçekleştireceğiz. 106 işçimiz Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya'dan Hakkari'ye kadar olan 8 ilimiz için başvuru yapan toplam 10 bin 130 kişi arasında kura çekimi yapılacak. Orman işçisi, ağır taşıt şoförü, arazöz aperatörü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinası operatörü ve traktör operatörü olmak üzere toplam 7 branşta 106 kişi alınacak" dedi.

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