12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Bu operasyonda, “Silahla Yağma” suçundan kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte C.C., Ö.D., O.Ö., M.Y., M.K., E.A., S.B., F.T., Y.D., R.B. ve D.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.