12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı

Malatya'da emniyet güçleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 firariyi yakaladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı
Yayınlanma:

 İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Bu operasyonda, “Silahla Yağma” suçundan kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte C.C., Ö.D., O.Ö., M.Y., M.K., E.A., S.B., F.T., Y.D., R.B. ve D.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırılarına kınamaDışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırılarına kınamaGündem
operasyon gözaltı firari
Günün Manşetleri
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar
"Suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır"
TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu
Sakarya’da suç örgütlerine darbe
"DEM Parti'nin elini sıkmak bu partiyi 'Kapatma' demektir"
Kılıçdaroğlu'ndan sert mesaj
“Batı desteği olmadan Ukrayna Savaşı 15 günde biter”
Türkiye Gençlik Birliği'nden yürüyüşler
Münevver Karabulut'un ailesinden ilk açıklama
TBMM'de kapalı İsrail oturumu
Çok Okunanlar
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar
12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı 12 firari zanlı emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı
İstanbul'da sahte kimlik operasyonu! İstanbul'da sahte kimlik operasyonu!
TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu TBMM'de çocukları koruma komisyonu kuruldu
Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırılarına kınama Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırılarına kınama