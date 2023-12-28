12 Şehidi Anma Açıklamasına Saldırı Sonrası TGB'liler Rektörlük Önünde Açıklama Yaptı "Bu Saldırganlara Kim Kol Kanat Geriyor?"

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri, 12 şehit verdiğimiz saldırının ardından şehitlerimizi anmak için bir açıklama yaptı. Açıklama sonrası kendilerine ülkücü diyen bir grup tarafından saldırıya uğrayan TGB'liler, bugün bir basın açıklaması yaparak, saldırganların kimler tarafından korunduğunu sordu. TGB'liler, saldırganlara gereğinin yapılmasını talep etti.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi TGB Konya İl Başkanı Muhammed Koz'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Aziz milletimiz, değerli hocalarımız ve sıra arkadaşlarımız...

Dün üniversitemizde 12 şehidimizi, kalabalık bir öğrenci grubuyla, Gökkuşağı AVM önünde andık. Mehmetçiğimizin katili ABD'ye ve PKK'ya meydan okuduk. Ancak şehit anmamızdan kısa bir süre sonra, Selçuk Üniversitesi'nin içinde bulunan Gökkuşağı AVM'nin içerisinde kendisine "ülkücü" diyen bir grup, vatansever öğrencilere önce bıçak çekti, ardından fiziki saldırıda bulundu. Şehitlerimizi anma açıklamasına saldıran bu çete ne milliyetçidir ne vatanseverdir ne de ülkücüdür. Arkadaşlarımızla birlikte saldırıyı püskürttük.

Bu olay, Selçuk Üniversitesi'nde bu çetenin yaptığı ilk saldırı değildir. Daha önce de üniversitede bize pusu kurmak, 10 Kasım bildirilerinin dağıtıldığı masaya saldırmak, dün bıçak çekmek, Atatürk fotoğraflarını yere atmak gibi bir çok şeyler yapıp, onlardan icazet almamız için bizleri tehdit ettiler. 10 Ekim 2022'den beri sistematik bir şekilde saldırmaktalar. Bu çete, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy'a bile sinkaflı küfürler ederek, rektörün kendilerinden icazet alacağını söylüyor. Bu çete, daha da ileriye gidip hükümet partisinin de kendilerinden icazet alacağını söylüyor. Bu çete sadece Atatürkçü, Milliyetçi, Vatansever öğrencileri değil, üniversitedeki hiçbir öğrenci topluluğunun kendilerinden icazet almadan faaliyet yürütemeyeceğini bağıra çağıra söyleyerek, diğer öğrenci standtlarına saldırıyorlar.

Şimdi soruyoruz, kendini Türk devletine, hükümete ve öğrencilere karşı icazet makamı ilan eden, ülkücülük adını kullanan bu saldırganlara kim kol kanat geriyor? Normalde bölücü terör örgütü PKK'dan beklenen tehdit, pusu ve saldırıları bu çetenin sürdürmesine kim izin veriyor? Biz söyleyelim maalesef bu üniversitedeler. Üniversitemiz genel sekreteri 10 Kasım 2023 ve 27 Aralık 2023'te bu çetenin vatansever öğrencilere saldırılarını önemsizleştirmesi nedeniyle bu çetenin suçuna ortaktır. Dünkü saldırıdan önce Üniversitemiz Genel Sekreteri İbrahim Halıcı'ya üniversite bünyesindeki hukuki süreci sorduğumuzda, ilgilenmez bir tavırla "bekleyeceksiniz" cevabını aldık. Sayın İbrahim Halıcı, saldırıdan sonra yanına gittiğimizde aynı ilgilenmez tavırla, "şikayetçi olun bakarız" dedi. Üniversitemizin Turizm Fakültesi Dekanı Onur Köksal, 10 Kasım'da ADT standındaki ulu önder Atatürk'ün fotoğrafını yırtıp yere atacak kadar milli değerlerden yoksun bu saldırganları, "onlar sahte Atatürkçülere saldırır" diyerek korumuştur. Atatürk fotoğrafını yırtan mankurtlar ne zaman ülkücü oldu? Bu çetenin hedef aldığı Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü fikirle, işle, duyguyla bayrak yapan, FETÖ'ye, PKK'ya geçit vermemiş öğrenciler sahte Atatürkçü oldu öyle mi?

Her şey ortada. Tekrar eden saldırların kamera ve video kayıtları, sayısı ve şikayetçisi onu geçen adli ifadeler, aldıkları uzaklaştırma cezası hepsi ortada. Tek işi çetecilik oynamak olan bu saldırganlar, 12 şehidimizi anma eylemini yapmayalım diye, 26 Aralık 2023 gece saat 1 sularında kız arkladaşlarımızın kaldığı eve gelip, dairenin şalterini indirip kapı önünden ayakkabılarını çalmış, odalarının camını taşlamıştır. Bunun kadınları tacizden başka bir anlamı yoktur. Şimdi bu çetecileri doğrudan ve dolaylı olarak koruyan üniversitemizin idari görevlilerine soruyoruz; daha neyi bekliyoruz ve ne zaman bakacaksınız? Atatürkçülükle, ilimle, irfanla uzaktan yakından alakası olmayan, bu bölücü ve korkak çetenin öğrencileri yaralayıp öldürmesini mi bekleyeceğiz? Bu çetenin bizi yıldıramadığı için bıçaklamasını, haince pusu kurmasını mı bekleyeceğiz? 10 Kasım 2023'teki saldırıdan sonra kurulacağı söyelenen üniversite komisyonu nasıl oluyor da hala kurulmuyor? Disiplin süreci neden yavaş işliyor? Şırnak ve Ege Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü idareci ve öğretim üyesi şebekesiyle kamuoyu bilgisine açık şekilde mücadele eden TGB'liler nasıl oluyor da Selçuk Üniversitesi gibi, Atatürkçülüğün, milliyetçiliğin ve bilimin kalesi olması gereken bir okulda, ülkücülük maskesi takmış saldırganlar tarafından hedef alınabiliyor? Bu saldırganları doğrudan veya dolaylı koruyan akademik personeller bunu hangi güç ve talimatla yapıyor? Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy, bizzat Atatürkçü Düşüncü Topluluğu standında bizi ziyaret ettiğinizde, "bunlar çetecilik yapıyor, bunlara üniversitemizde izin vermeyeceğiz, bunların ülkücülükle ve ülkü ocaklarıyla bir alakası yok" diyerek sahte ülkücü, bölücü çeteye karşı yanımızda olduğunuzu, herhangi bir durumda sizi bilgilendirmemizi söylemiştini. İşte sizi tekrar bilgilendiriyoruz. Rektörümüz olarak üniversitemizin çetecilik, şiddet ve bölücülükle tanınmaması için artık gereğini yapmanızı bekliyoruz.