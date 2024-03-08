13 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki son operasyonlarda toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

13 terörist etkisiz hale getirildi!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.

Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonlar düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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