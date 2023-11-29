15 Sosyal Medya Fenomenine Yurtdışı Yasağı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Savcılığın talebini kabul eden Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çifti ile Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.