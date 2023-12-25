150 Bin Mağdurun Sesini Duyan Yok

Sırada sigortalılık statüsünü kazanabilmek için mücadele veren BAĞ-KUR Tescil Mağdurlarının eylem haberi var. Yine Ankara'da Ulus Meydanı'ndan seslerini duyurmaya çalıştılar. 2000 yılından önce esnaflık yapan mağdurlar geriye dönük BAĞ-KUR borçlanması istedi.

Editör: Sinem Yıldarı
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Emekli olamadılar, olmak için önerdikleri "borçlandırma" sistemi de karşılık bulmadı. Üstelik sayıları azımsanmayacak kadar çok. Tam 150 bin mağdur var.

Ankara Ulus Meydanı'nda yine eylem vardı. Bu kez 1982-2000 yılları arasında vergi ve oda kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı yapılmayan mağdurlar başkentten sesini yükseltti.

BAĞ-KUR Tescil Mağdurları, şimdiye kadar gerekli mercilere başvuru yapsa da geri dönüş olmadı. Talepleri geriye dönük borçlandırma. Bu adımla devletin de yararına bir adımın atılmış olacağını söylüyorlar.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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