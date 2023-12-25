150 Bin Mağdurun Sesini Duyan Yok

Emekli olamadılar, olmak için önerdikleri "borçlandırma" sistemi de karşılık bulmadı. Üstelik sayıları azımsanmayacak kadar çok. Tam 150 bin mağdur var.

Ankara Ulus Meydanı'nda yine eylem vardı. Bu kez 1982-2000 yılları arasında vergi ve oda kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı yapılmayan mağdurlar başkentten sesini yükseltti.



BAĞ-KUR Tescil Mağdurları, şimdiye kadar gerekli mercilere başvuru yapsa da geri dönüş olmadı. Talepleri geriye dönük borçlandırma. Bu adımla devletin de yararına bir adımın atılmış olacağını söylüyorlar.



