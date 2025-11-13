20 şehit vermiştik: Yunanistan’dan alçak paylaşım!

C130 uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu acı günün ardından Yunan Hava Kuvvetleri’nin “Günün Fotoğrafları” notuyla C130 görselleri paylaşması Türkiye’de sert tepkilere neden oldu

Yayınlanma: Güncellenme:

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması Türkiye’yi yasa boğdu. Acı haberin ardından gözler bölgedeki gelişmelere çevrilmişken, Yunanistan’dan gelen bir sosyal medya paylaşımı tepki topladı.

YUNANİSTAN GÜNÜN FOTOĞRAFI DİYE PAYLAŞTI!

Yunan Hava Kuvvetleri’nin resmî hesabı “Hellenic Air Force — HAFspokesperson”, kazadan yalnızca saatler sonra “Photos of the Day!” notuyla C130, C27 ve SuperPuma uçaklarının piste dizildiği fotoğrafları paylaştı. Paylaşımda kullanılan #C130 etiketi, Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar bu paylaşımın zamanlaması tepki çekti

Sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapılırken, Türkiye’deki kullanıcılar söz konusu paylaşımın diplomatik hassasiyetlerden uzak olduğunu belirterek tepki gösterdi.

