2023 alkollü araç kullanma cezası ne kadar? Yaptırımlar promil sınırı itiraz ve ödeme yolları

Alkolün araç kullanımını olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla çeşitli caydırıcı önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında idari para cezaları ve belirli süreyle ehliyetin el konulması yer almaktadır. 2023 yılında alkollü araç kullanma suçuyla ilgili cezalar ve promil sınırları şu şekildedir:

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI:

İlk defa alkollü araç kullanma limitini aşan sürücülere 4.064 TL para cezası uygulanır. Aynı zamanda sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulur.

İkinci kez alkollü araç kullanma limitini aşan sürücüler ise 5.096 TL para cezası öder ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınamaz.

Üçüncü defa alkollü araç kullanma limitini aşan sürücülere ise 8.190 TL para cezası kesilir ve ehliyetleri 5 yıl süreyle geçici olarak alınır.

1.00 promil değeri üzerinde alkollü araç kullanımı yapan sürücüler, kaç kez limiti aştıklarına bakılmaksızın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da yargılanırlar. Cezaların 15 gün içinde ödenmesi durumunda %15 indirim uygulanır. Cezalar idari para cezası olduğundan hapse çevrilmek yerine icra yoluyla tahsil edilir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA PROMİL SINIRI:

Özel araçlar için alkollü araç kullanımı sınırı 0.50 promil olarak belirlenmiştir. Diğer araçlar için ise sınır 0.20 promil olarak kabul edilir.

Tüm sürücüler için 1.00 promil üst sınır olarak belirlenmiştir. Bu değeri aşan sürücüler Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında suç işlemiş sayılır ve buna göre cezalandırılırlar.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇU:

Alkollü araç kullanma cezası, Karayolları Trafik Kanunu'na göre düzenlenir. 1.00 promil değerini aşan sürücüler, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tehlikeli araç kullanımı suçundan da yargılanır. Bu suç, kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokabilecek şekilde araç kullanımını içerir ve üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



EHLİYETE EL KOYMA:

Alkollü araç kullanırken belirlenen promil sınırını aşan sürücülerin ehliyetine belirli sürelerle el konulur. İlk defa aşanlar için 6 ay, ikinci defa aşanlar için 2 yıl ve üçüncü defa aşanlar için 5 yıl süreyle ehliyetleri geri alınamaz.

Süresi sona erdiğinde ehliyetini geri almak isteyen sürücüler, idari para cezalarının ödeme dekontlarıyla birlikte başvuru yapabilirler.

İTİRAZ VE MAHKEME SÜRECİ:

Ehliyetine el konulan sürücüler, cezaya karşı itirazda bulunabilirler. İtiraz sonucunda lehine karar çıkan sürücüler ehliyetlerini geri alabilirler.

Alkollü araç kullanma cezasının iptali veya itirazı için sürücüler, alkol ölçüm cihazının hukuka aykırı kullanıldığını veya cihazın bakımlarının yapılmadığını öne sürebilirler.

Cezaların kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvuru yapılabilir. Ayrıca, idari yaptırım kararı da verildiyse bu kararın bulunduğu İdare Mahkemesine 60 gün içinde başvurulabilir.

CEZALARIN ÖDENMESİ VE BAŞVURU:

Alkollü araç kullanma cezası gibi trafik cezaları, E-devlet üzerinden öğrenilebilir ve ödenebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı da trafik cezalarının ödemesi için kullanılabilecek kaynaklardır.



