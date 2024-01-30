2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolardan personel alacak?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımı araştırmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı sonrasında hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı kapsamında başvuru şartları, kadro ve kontenjan dağılımı sorgulanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.