2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatı 17 lira olarak belirlendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı açıldı. 2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatı 17 lira olarak belirlendi!

2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatı 17 lira olarak belirlendi!
Editör: Metehan Gül

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatının 17 lira olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği belirtti.

Bakanlık, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# çay # Tarım ve Orman Bakanı
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Azerbaycan'da deprem oldu
Azerbaycan'da deprem oldu
Öne Çıkanlar Rusya Ukrayna'ya ait 6 bölgede kontrolü ele geçirdi! Rusya Ukrayna'ya ait 6 bölgede kontrolü ele geçirdi! LPG’li araç alev topuna döndü LPG’li araç alev topuna döndü