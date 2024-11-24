22 şehirde okullar tatil edildi! Kar yağışı eğitim öğretimi vurdu

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 ilin tamamında, 5 ilin de bazı ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
22 şehirde okullar tatil edildi! Kar yağışı eğitim öğretimi vurdu
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Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 şehirde okullar tatil edildi.

Saat 21.00 itibarıyla, kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray ve Düzce genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı, Tufanbeyli'de ise kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okulları yarın kapalı olacak.

Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Karabük il merkezi ve Eflani dışındaki diğer ilçeler, Sinop ve Çankırı il genelinde, Sakarya'nın Akyazı ve Samsun'un Havza ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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