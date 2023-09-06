24 ilde büyük risk! Şiddeti 7 üzerinde depremler bekleniyor

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul yer alıyor.

24 ilde büyük risk! Şiddeti 7 üzerinde depremler bekleniyor

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığını taşıyan iller açıklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili inceledi.

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24 İLDE 7 ÜZERİNDE ŞİDDETE SAHİP DEPREMLER

24 ilde büyük risk! Şiddeti 7 üzerinde depremler bekleniyor - Resim : 2

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.


Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İSTANBUL VE İZMİR İLK SIRADA

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

24 ilde büyük risk! Şiddeti 7 üzerinde depremler bekleniyor - Resim : 3

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.

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