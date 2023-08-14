3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.
Türk askerinin, teröristlere karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Son olarak, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapıldı.
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpgbSKo63e
Kaynak: Anadolu Ajansı