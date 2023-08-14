3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk askerinin, teröristlere karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Son olarak, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapıldı.

"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.