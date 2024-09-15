3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yeni opersyonlara imza atıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.