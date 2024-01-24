3 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu açıkladı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını açıkladı.
Sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle kararlı mücadele sürüyor. Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı