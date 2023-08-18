30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? Polis Eğitim Merkezi mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama

Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. POMEM mülakat sınavına girecek adaylar için sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Sınav giriş bilgileri, e-Devlet platformu üzerinden "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı aracılığıyla erişilebilecek.

30. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI TARİHLERİ VE YERLERİ AÇIKLANDI

Dönem POMEM mülakatına katılacak olan adaylar, sınav tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile bu internet adresini ziyaret edebilirler. Sınav tarihi ve yerleri bu adreste açıklanmıştır.

Ayrıca, adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla veya başka iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek. Sınav giriş bilgileri sadece internet üzerinden duyurulacak ve resmi kabul edilecektir.

Sınav merkezine giriş yapacak adaylar, cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı gibi elektronik eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerektiğine dikkat etmelidir.