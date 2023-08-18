30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? Polis Eğitim Merkezi mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama

Polis Eğitim Merkezi mülakatına katılacak adaylar için mülakata giriş tarihleri belli oldu. Sınav tarih ve yerleri açıklandı, adaylar ve meraklıları için yazdık... Sınava giriş bilgilerini e-devlet üzerinden edinebilirsiniz, e-devlet adresi de aşağıda yer alıyor:

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? Polis Eğitim Merkezi mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama
30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 30. Dönem POMEM mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama
Son Güncelleme:

Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. POMEM mülakat sınavına girecek adaylar için sınav tarihleri ve yerleri duyuruldu. Sınav giriş bilgileri, e-Devlet platformu üzerinden "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı aracılığıyla erişilebilecek.

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 30. Dönem POMEM mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama

30. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI TARİHLERİ VE YERLERİ AÇIKLANDI

Dönem POMEM mülakatına katılacak olan adaylar, sınav tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile bu internet adresini ziyaret edebilirler. Sınav tarihi ve yerleri bu adreste açıklanmıştır.

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 30. Dönem POMEM mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama

Ayrıca, adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla veya başka iletişim araçlarıyla gönderilmeyecek. Sınav giriş bilgileri sadece internet üzerinden duyurulacak ve resmi kabul edilecektir.

30. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 30. Dönem POMEM mülakatları tarihleri ve yerleri açıklandı, POMEM sınav giriş bilgisi e-Devlet üzerinden sorgulama

Sınav merkezine giriş yapacak adaylar, cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı gibi elektronik eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerektiğine dikkat etmelidir.

# POMEM # mülakat # açıklandı # ne zaman # e devlet sistemi
Çok Okunanlar
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Kırmızı etten 10 kat daha fazla protein içeriyor!
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
British Museum'da hırsızlık skandalı!
British Museum'da hırsızlık skandalı!
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor
Öne Çıkanlar İstanbul'da toplu ulaşımda tepki çeken uygulama! İşte ayrıntılar... - Ulusal Kanal İstanbul'da toplu ulaşımda tepki çeken uygulama! İşte ayrıntılar... - Ulusal Kanal Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi! Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi!