38 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına değinen Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur." dedi.

Zeki Aktürk, TSK'nin terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini vurgulayarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini bildirdi.

Son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Cizre ve Iğdır'daki sınır karakollarına teslim olduğunu kaydeden Zeki Aktürk, TSK'nin ülke ve milletin bekası ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

86 BİN 312 KİŞİNİN SINIRDAN GEÇMESİ ENGELLENDİ

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 kişinin yakalandığını kaydeden Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur." dedi.

TSK'nin uluslararası harekat, misyonlar ve dost, müttefik ülkelerdeki eğitim, danışmanlık faaliyetleriyle uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini bildiren Zeki Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutladı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"nın dün İstanbul'da yapıldığını da hatırlattı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Zeki Aktürk, İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukukun çiğnenerek çocuklar ve sivillerin öldürülmekte olduğunu ve bölgenin felakete sürüklendiğine dikkati çekerek "İsrail'in, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir." dedi.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

TSK'nin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne değinen Zeki Aktürk, bu kapsamda Akdeniz'de Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İkili SAT/ Özel Harekat, Torrejon Archer Hava Polisliği ve Norveç'te Steadfast Duel tatbikatlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Zeki Aktürk, Bulgaristan'da Poseidon Fiili Mayın Harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Davet Tatbikatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı Fiili Uçuşlu Eğitimi tatbikatlarının ise devam ettiğini söyledi.

Zeki Aktürk, 11-15 Kasım tarihlerinde NATO kapsamında Bold Machina Deniz Özel Harekat ile Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesinin planlandığını bildirdi.

Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden oluşan "Somali Deniz Görev Grubu"nun Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini hatırlatan Zeki Aktürk, "TCG Burgazada korvetimiz tarafından 31 Ekim'de Split/Hırvatistan'a, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait Diponegero gemisi tarafından 2-5 Kasım'da Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 3-6 Kasım'da İstanbul'a liman ziyaretlerinin yapılmıştır." dedi.

Zeki Aktürk, Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Balchik gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 5-8 Kasım arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmekte olduğunu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Planet gemisi tarafından 8-11 Kasım'da Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından ise 10-13 Kasım'da İzmir'e liman ziyaretleri yapılacağını duyurdu.

TCG Akçakoca mayın avlama gemisinin, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 1-4 Kasım'da Pire/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini kaydeden Zeki Aktürk, 8-10 Kasım'da ise Çanakkale'ye liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Zeki Aktürk, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğünün de katıldığı, 2024 Yılı Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel ve Genel Kurul Toplantısının kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 6-9 Kasım tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Personel ve askeri öğrenci alım, temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Zeki Aktürk, 2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının 14 Kasım'a, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının ise 15 Kasım'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

MEHTERAN BİRLİK KOMUTANLIĞI KKTC'DE KONSER VERECEK

Tuğamiral Zeki Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 13-16 Kasım'da KKTC'de konserler verileceğini de duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü kutlayan Zeki Aktürk, TSK'nın terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.