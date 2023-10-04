4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü.. Hayvan Haklarına yönelik tartışmalar, gündemdeki yerini koruyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, de “büyük veya küçük hepsini sevin” başlığı ile bir açıklama yaptı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
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Dünyanın dört bir yanında 4 ekim Hayvanları Koruma günü olarak kutlanıyor. Yapılan çeşitli etkinlikte, farkındalık ön planda oluyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu kapsamda “büyük veya küçük hepsini sevin” başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, hayvanların ilaç ve eğlence sektöründe kullanılmasına da tepki gösterildi.

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