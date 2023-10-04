4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Dünyanın dört bir yanında 4 ekim Hayvanları Koruma günü olarak kutlanıyor. Yapılan çeşitli etkinlikte, farkındalık ön planda oluyor.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu kapsamda “büyük veya küçük hepsini sevin” başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, hayvanların ilaç ve eğlence sektöründe kullanılmasına da tepki gösterildi.